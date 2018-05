Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: 6000 Euro ...

Landkreis Schwäbisch Hall: 6000 Euro Sachschaden durch Diebstahl - Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall - Oberrot: 6000 Euro Sachschaden durch Diebstahl

Auf rund 6000 Euro beläuft sich der Wert des Diebesgutes, das Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag 00 Uhr und Dienstagnachmittag 15 Uhr erbeuteten. Die Täter entwendeten aus einer offenstehenden Scheune an der Ebersberger Sägemühle eine Motorsäge der Marke Stihl und einen dreirädrigen Allmäher der Marke AS-Motor. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib der entwendeten Gegenstände bitte an den Polizeiposten Gaildorf, Tel.: 07971/95090.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Ausparken

Beim rückwärts Ausfahren aus einer Parklücke in einem Parkhaus in der Diakoniestraße beschädigte ein 67-jähriger VW-Lenker am Mittwoch, gegen 9.45 Uhr den Pkw einer 39-jährigen Toyota-Lenkerin, welcher ebenfalls gerade rückwärts ausparken wollte und beim Erkennen der Situation angehalten hatte. Als der Verursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte nahm die Geschädigte die Verfolgung bis zum Eintreffen der Polizei auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Wallhausen: Von Fahrbahn abgekommen

Auf der K 2509 kam am Dienstnachmittag ein 19-jähriger Audi-Lenker gegen 17.10 Uhr kurz vor der Abzweigung nach Mistlau nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er einen Leitpfosten beschädigte. An dem Pkw entstand dadurch ein Schaden von ca. 500 Euro.

Rot am See: Beim Vorbeifahren gestreift

Ein 34-jähriger Opel-Lenker streifte mit seinem Vivaro am Mittwochmorgen gegen 8.45 Uhr beim Befahren der Hauptstraße einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw VW, an welchem dabei ein Schaden von ca. 400 Euro entstanden ist.

Schwäbisch Hall: Aufgefahren

Ein 50-jähriger VW-Lenker, der am Mittwochvormittag die K 2576 befuhr, war im Einmündungsbereich zur B 14 auf den Pkw einer verkehrsbedingt haltenden 45-jährigen VW-Lenkerin aufgefahren. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Wolpertshausen: Sattelzug beschädigt Leitplanken

Ein unbekannter Sattelzuglenker, der am Dienstag zwischen 16.30 Uhr und 21 Uhr die BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim befuhr, kam auf Höhe einer Baustellenankündigung mit Verschwenkung aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei 11 Leitplankenelemente auf einer Länge von 40 Metern, einen Leitpfosten sowie ein Betriebskilometerschild. Über die entstandene Schadenshöhe ist derzeit nichts bekannt.

Schrozberg: Wildunfall

Mit ihrem Pkw Peugeot erfasste eine 25-Jährige bereits am Montagabend gegen 19 Uhr auf der B 290 zwischen Schrozberg und Blaufelden ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier flüchtete nach dem Aufprall in den Wald; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 700 Euro.

