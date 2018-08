Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: BAB 7 - Höhe ...

Landkreis Schwäbisch Hall: BAB 7 - Höhe Fichtenau: Sportpferdetransporter in Baustelle umgekippt

Donnerstagabend, gegen 20.00 Uhr, befuhr ein 70-Jähriger mit seinem MAN-Lkw für Sportpferdetransporte, den rechten Fahrstreifen der Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen in Richtung Ulm. Bei Kilometer 760, kurz vor Ende der dortigen Baustelle, wird der rechte, zuvor auf die Richtungsfahrbahn Würzburg übergeleitete Fahrstreifen vor der Buchbachtalbrücke wieder zurück auf die Richtungsfahrbahn Ulm verschwenkt, während der linke Fahrstreifen bis nach der Brücke auf der Richtungsfahrbahn Würzburg verbleibt. Ein dem Lkw vorausfahrender Pkw bremste vor der Verschwenkung ab. Dies bemerkte der Lkw-Fahrer zu spät und er wich scharf nach links aus, um nicht auf den Pkw aufzufahren. Hierbei überfuhr er mehrere Warnbaken und geriet auf den linken Fahrstreifen. Dort kippte der Lkw um und prallte gegen die Betonleitwand, welche beide Richtungsfahrbahnen voneinander trennt. Mehrere Betonsegmente wurden hierbei auf die Gegenfahrbahn geschoben. Nachdem der Lkw zum Liegen kam, entzündete sich der ausgelaufene Dieselkraftstoff, der aber durch Ersthelfer rasch gelöscht werden konnte. Der Lkw-Fahrer wurde ebenfalls von Ersthelfern aus seinem Führerhaus befreit. Er hatte sich beim Unfall leichte Verletzungen zugezogen und wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Von den vier transportierten Pferden konnten drei auf eine Wiese abseits der Autobahn gebracht werden. Das vierte Pferd wurde im Fahrzeug eingeklemmt und so schwer verletzt, dass es vor Ort durch einen Veterinär eingeschläfert werden musste. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt 15.000,- Euro. Für die Unfallaufnahme sowie Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen musste die Bundesautobahn in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die Fahrbahn in Richtung Würzburg war gegen 01.45 Uhr wieder frei, während die Fahrbahn in Richtung Ulm noch bis 02.40 Uhr gesperrt blieb. Neben dem Rettungsdienst, waren die Freiwilligen Feuerwehren Fichtenau und Crailsheim mit 41 Kräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz.

