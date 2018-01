Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Brand in ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Brand in Alten-und Pflegewohnheim - PKW kollidiert mit Fahrradfahrer - Sachbeschädigungen - PKW-Rad löst sich

Landkreis Schwäbisch Hall - Crailsheim: Glastür beschädigt

Zwischen Samstag und Dienstag wurde die Glasscheibe einer Eingangstür eines Kaufhauses in der Wilhelmstraße vermutlich mit einer Zwille und einer Stahlkugel beschädigt. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugenhinwiese nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951/4800 entgegen.

Stimpfach: Autoreifen zerstochen Zwischen Montagabend und Dienstagfrüh wurde an einem PKW Ford Mondeo, der in der Straße In der Talklinge abgestellt war, der vordere linke Reifen durchstochen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Fichtenau unter der Rufnummer 07962 / 379 entgegen.

Gaildorf: Brand im Alten- und Pflegewohnheim

Am Dienstag um kurz nach 12:00 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in der Graf-Pückler-Straße im dortigen Alten- und Pflegewohnheim informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass vermutlich eine Zigarettenkippe zunächst eine Plastiktüte und anschließend das Mobiliar auf dem Balkon eines Appartements einer 82-jährigen Bewohnerin in Brand gesetzt hatte. Durch die Hitzeentwicklung zerbarst die Fensterverglasung, so dass sich der Brand im Appartement fortsetzte. Durch die Feuerwehr Gaildorf, die mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort war, konnte verhindert werden, dass sich der Brand auf angrenzende Appartements ausbreiten konnte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Gebäudeschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Fichtenberg: PKW kollidiert mit Fahrradfahrer

Am Dienstag um 07:45 Uhr bog ein 20-jähriger Lenker eines Opel Astra von der Oberen Riedwiesen nach rechts in die Hauptstraße ein. Hierbei übersah er einen 62-jährigen Radfahrer, welcher auf dem Fahrradweg in Richtung Gaildorf fuhr. Beim Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Am PKW entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro, am Fahrrad in Höhe von 50 Euro.

Wolpertshausen: Rad am PKW löst sich

Am Montag um 18:55 Uhr befuhr ein 49-jähriger Lenker eines VW Kombi die Autobahn A6 von Nürnberg in Richtung Mannheim. Auf Höhe der Anschlussstelle Wolpertshausen löste sich aus unbekannten Gründen das linke hintere Rad am PKW. Der nachfolgende 24-jährige Fahrer eines PKW Audi erkannte dies zu spät und überfuhr das Rad. Hierdurch entstand am Audi ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

