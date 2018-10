Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Brand in ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Brand in einem Mülleimer - PKW rollt davon - Unfälle

Landkreis Schwäbisch Hall - Wallhausen: PKW rollt davon

Am Dienstag um 08:20 Uhr stellte ein 53-Jähriger seinen PKW Audi A6 am rechten Fahrbahnrand der Hauptstraße ab, ohne ihn ausreichend gegen Wegrollen zu sichern. In der Folge setzte sich der PKW rückwärts in Bewegung und kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten Ford Fusion. Im weiteren Verlauf prallte der Audi noch gegen einen Hausfassade und kam dort zum Stillstand. Es entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6250 Euro.

Crailsheim: Brand in einem Mülleimer

Am Dienstag um kurz vor 10:15 Uhr kam es zu einem Brandalarm in der Gaildorfer Straße. Dort kam es in einem Mülleimer im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses zu einem kleinen Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung. Der Schwelbrand konnte noch vor Ausbruch eines offenen Feuers durch die Feuerwehr Crailsheim, die mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort waren, gelöscht werden. Durch die starke Rauchentwicklung entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Crailsheim: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Dienstag um 05:40 Uhr befuhr eine 27-jährige Frau mit ihrem PKW Toyota die Kreisstraße 2642 von Ingersheim in Richtung Altenmünster. In einer dortigen Rechtskurve kam sie infolge Unachtsamkeit nach links von der Straße ab, überfuhr einen Leitpfosten und kam in einem angrenzenden Acker zum Stehen. An dem Toyota entstand hierbei Totalschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Gaildorf: PKW und Radfahrer streifen sich

Am Dienstag um 09:25 Uhr kam es zu einem Unfall in der Graf-Pückler-Straße. Eine 74-jährige Lenkerin eines PKW Subaru befuhr die Graf-Pückler-Straße aufwärts und wollte dort in den verkehrsberuhigten Bereich einfahren. Aus Richtung der Straße Dorfgärten fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Mountainbike und wollte nach rechts in die Graf-Pückler-Straße einfahren. Nachdem beide Verkehrsteilnehmer nicht die rechte Fahrbahnseite einhielten, kam es zum Streifvorgang, wodurch der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2050 Euro.

