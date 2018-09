Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall - Crailsheim: ...

Landkreis Schwäbisch Hall - Crailsheim: Vorrang missachtet - Rollerfahrer schwer verletzt

Ein 82-jähriger Mitsubishi-Lenker befuhr am Samstag, gegen 10.10 Uhr, die K 2641 von Tiefenbach kommend in Richtung L 2218 (Haller Straße). Auf Höhe der Einmündung zur Hofwiesenstraße bog er nach links ab, ohne auf den ordnungsgemäß entgegenkommenden MBK-Motorroller zu achten. Bei dem Zusammenstoß wurde der 77-jährige Krad-Lenker schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt 2.500,- Euro.

