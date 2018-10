Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall / Crailsheim: ...

Landkreis Schwäbisch Hall / Crailsheim: BAB 6 - Tiertransporter fing Feuer

Ein 31-Jähriger befuhr am Donnerstag, gegen 19.45 Uhr, mit seinem Scania-Lkw mit Anhänger die Bundesautobahn 6 in Richtung Nürnberg. Kurz nach der Anschlussstelle Crailsheim/Satteldorf fing der Anhänger aufgrund eines geplatzten Reifens Feuer. Dieses war über die Achse mit den Zwillingsreifen hinten rechts auf den Anhänger übergegriffen. Der Brand konnte von der Feuerwehr Crailsheim, welche mit 26 Mann und fünf Fahrzeugen vor Ort war, schnell gelöscht werden, so dass keines der 50 transportierten Schweine verletzt wurde. Die Tiere wurden auf einen Ersatztransporter umgeladen. Zur Begutachtung war ebenfalls ein Vertreter des Veterinäramtes anwesend. Die Bundesautobahn 6 in Fahrtrichtung Nürnberg wurde für die Bergungsarbeiten voll gesperrt. Die Sperrung dauert aktuell noch an. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Der Fahrer des Tiertransporters zog sich beim Versuch, den Brand selbst zu löschen, eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Vorläufig wird der entstandene Sachschaden mit 40.000,- Euro beziffert.

