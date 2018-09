Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Kastenwagen - Rennradfahrerin kollidiert mit Inliner-Skaterin - Sonstiges

Landkreis Schwäbisch Hall - Rot am See: Unfall beim Ausfahren aus Grundstück

Am Montag um 10:30 Uhr wollte eine 20-jährige BMW-Fahrerin in Musdorf von einem Grundstück auf den Mittleren Weg ausfahren. Hierbei übersah sie eine 31-jährige Fahrerin eines VW Touran. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Crailsheim: Diebstahl aus Kastenwagen

Zwischen Freitag und Montag schlug ein unbekannter Dieb die Scheibe der Fahrertür eines Ford Transit ein, welcher zu diesem Zeitpunkt auf einer Baustelle in der Ellwanger Straße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug wurden anschließend verschiedene Werkzeuge, Baumaterialien und ein Navigationsgerät im Gesamtwert von etwa 1000 Euro entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugenhinwiese zu diesem Diebstahl nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Parkrempler

Auf dem Parkplatz des Volksfestplatzes, hinter einer dortigen Hall, stieß am Sonntag um 13:45 Uhr ein 72-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz beim Ausparken gegen einen geparkten VW Passat. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro.

Frankenhardt: Wildunfall

Am Montag um 05:30 Uhr kollidierte auf der Kreisstraße 2665, zwischen Unterspeltach und Fichtenhaus, ein 43-Jähriger mit seinem Opel Corsa mit einem Reh, welches die Fahrbahn querte. Das Tier wurde dabei getötet. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Crailsheim: Geparkten PKW gestreift

Beim Vorbeifahren streifte am Montag um 14:45 Uhr ein 70-jähriger Verkehrsteilnehmer einen am Straßenrand in der Leuchtenbergstraße geparkten PKW BMW. An dem BMW entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Crailsheim: Rennradfahrerin kollidiert mit Inliner-Skaterin

Am Montag um 13:55 Uhr befuhr eine 46-jährige Rennradfahrerin, in einer Gruppe von insgesamt fünf Radfahrern, den Fuß- und Radweg entlang der B290 zwischen Ingersheim und Jagstheim. Auf der Strecke überholte sie einen Inline-Skater und übersah hierbei eine entgegenkommende 30-jährige Inline-Skaterin. Beide Beteiligte stießen zusammen und stürzten, wobei sich die 30-Jährige schwere und die 46-Jährige leichte Verletzungen zuzogen. Beide Damen wurden mit Rettungswägen in ein Krankenhaus verbracht.

