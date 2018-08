Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: ein Unfall

Landkreis Schwäbisch Hall: ein Unfall

Aalen - Gaildorf: Unfall im Begegnungsverkehr

Ein 18 Jahre alter VW-Fahrer war am Sonntag gegen 17:30 Uhr auf der L1066 in Richtung Winzenweiler unterwegs. Eine 86-jähirge Audi-Fahrer kam ihm dabei entgegen. Aus ungeklärter Ursache kam der junge Fahrer zu weit nach links und kollidierte seitlich mit dem Auto der Seniorin. Diese hielt nach dem Unfall kurz an um mit einem Zeugen zu sprechen, fuhr dann aber weiter. Die ältere Frau konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 6.5000 Euro.

