Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in ...

Landkreis Schwäbisch Hall - Crailsheim: Unfall beim Einfahren auf die Dieselstraße

Von einem Grundstück fuhr am Freitag um kurz nach 07:15 Uhr eine 52-jährige VW Passat-Fahrerin rückwärts auf die Dieselstraße ein. Hierbei übersah sie einen PKW Smart einer 54-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Gartenmarkt

Zwischen Donnerstag, 18:25 Uhr und Freitag, 08:15 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Einbrecher auf das Freigelände eines Gartenmarktes in der Einkornstraße, indem er eine dortige Gittertür aufbrach. Vom Freigelände drang der Dieb über ein Fenster in die Gebäuderäumlichkeiten ein. Im Innern wurde der gesamte Ladenbereich nach Bargeld durchsucht. Aus einer kleinen Schachtel wurde etwa 100 Euro entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugenhinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Bühlertann: Einbruch in Firmenräumlichkeiten

Zwischen Donnerstagabend 23:30 Uhr und Freitagfrüh, 04:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Einbrecher in eine Firma in der Straße Bruckwiesen ein. Zunächst wurde hierzu ein Fenster aufgehebelt und anschließend sämtliche Schränke in dem Büroraum durchsucht. Aus einer Kaffeekasse wurden 50 Euro Bargeld entwendet. Mit aufgefundenen Schlüsseln wurden anschließend zwei Linienbusse geöffnet und in einem Bus eine Deckenklappe beschädigt. Hier entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend brachen die oder der Täter eine Zwischentür zur Lagerhalle auf, wo ebenfalls Schränke durchsucht und etwa 50 Euro Bargeld entwendet wurde. Von dort gelangten die Einbrecher über den Hofraum in eine weitere Firma, wo sie ebenfalls Schränke durchwühlten. Aus diesen Räumlichkeiten wurde ein Kaffeeautomat im Wert von etwa 300 Euro entwendet. Die Einbrecher hinterließen einen Schaden in Höhe von insgesamt etwa 1300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Rufnummer 07973 / 5137 entgegen.

