Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Gartenhütte - Sachbeschädigungen an PKW - Unfallflucht - Rasender Mercedes - Sonstiges

Landkreis Schwäbisch Hall - Mainhardt: PKW kollidiert mit Traktor

Am Donnerstag um 17:55 Uhr befuhr eine 77-jährige Lenkerin eines VW Golf die Kreisstraße von Geißelhardt in Richtung Lachweiler. Am Ortsende von Geißelhardt kam der VW-Fahrerin ein Traktor entgegen, von dessen Licht sie geblendet wurde. Aufgrund dessen fuhr sie mit ihrem VW gegen das linke Vorderrad des Traktors. Bei dem Zusammenstoß entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Scheibe an Fahrzeug eingeschlagen

An einem PKW Opel wurde zwischen Mittwochabend 22:30 Uhr und Donnerstagmittag, 14:15 Uhr, die Heckscheibe eingeschlagen. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt in der Salinenstraße. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: An PKW Außenspiegel abgerissen

An einem schwarzen BMW, der zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag 12 Uhr auf dem Sparkassenplatz abgestellt war, wurden beide Außenspiegel abgerissen. Zeugenhinweise auf diese Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Gartenhütte

Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurde eine Gartenhütte in der Kleingartenanlage Kühläcker in der Alten Hessentaler Straße aufgebrochen. An der Hütte wurde ein Vorhängeschloss aufgebrochen und anschließend ein Stromaggregat der Marke Endress aus der Hütte entwendet. Zeugenhinweise auf den Einbruch bzw. den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Parkenden PKW beschädigt

Am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 9 Uhr wurde ein PKW im Hübscher Weg beschädigt. Der PKW stand in dieser Zeit vor dem Haus auf einem Stellplatz. Am Fahrzeug konnte eine lange Kratzspur, welche sich von der Fahrertür bis zum hinteren Radlauf hinzog, festgestellt werden. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise auf diese Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Michelfeld: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken aus einem Parkplatz im Steinäckerweg beschädigte am Donnerstag um kurz vor 2 Uhr ein 20-jähriger Lenker eines Ford Ka einen daneben geparkten PKW Kia. An den Fahrzeugen entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Crailsheim: Vermutlich entgegenkommender LKW beschädigt mehrere PKW

Am Mittwoch zwischen 18:40 Uhr und 18:45 Uhr fuhren zwei PKW-Lenker hintereinander die Landstraße 2218 von Maulach in Richtung Saurach. Auf der Strecke kam dem 45-jährigen Mercedes-Fahrer und dem 56-jährigen Lenker eines PKW Nissan ein LKW entgegen, bei welchem vermutlich die Plane des Aufliegers nicht geschlossen war. Aufgrund der Dunkelheit wurden beide PKW-Lenker von dem erfolgten Zusammenstoß völlig überrascht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Vermutlich die Metallösen der Plane hinterließen zum Teil ringförmige Schäden im Lack u. Kunststoff. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 9000 Euro geschätzt. Der unfallverursachende LKW hatte vermutlich einen roten Auflieger und war nach oben hin offen. Wer wurde von dem LKW eventuell noch geschädigt? Wem ist ein LWK auf dieser Strecke zum genannten Zeitpunkt aufgefallen? Hinweise zu diesem Unfall bzw. auf den unfallverursachenden LKW nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Satteldorf: 21-jähriger mit über 210 Stundenkilometer auf Bundestraße unterwegs

Am Donnerstag gegen 02:45 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung einen PKW Daimler-Benz, der auf der Bundesstraße 290 zwischen dem Eurorasthof und Fallteich unterwegs war. Die Beamten lasen auf ihrem Tachometer Geschwindigkeiten von über 210 Stundenkilometer ab, bevor sie den rasenden Mercedes mittels Blaulicht zum Anhalten bringen konnten. Nach Abzug von Toleranzen verblieb dennoch eine Geschwindigkeit, die den jungen Mann nun etwa 600 Euro kosten und ihn drei Monate zum Fußgänger machen. Auch in Flensburg werden nun ein paar Punkte auf ihn eingetragen.

Frankenhardt: Leichtkraftradfahrer stürzt

Am Donnerstag um kurz vor 16 Uhr befuhr ein 16-jähriger Lenker eines Yamaha-Leichtkraftrades die Gaildorfer Straße in Richtung Crailsheim. In der Ortsmitte Frankenhardt kam er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in einer dortigen scharfen Rechtskurve zu Fall, rutschte etwa 15 Meter über die Fahrbahn und prallte gegen ein entgegenkommenden, langsam fahrenden PKW Opel eines 38-jährigen Lenkers. Der junge Mann prallte zuerst gegen das Auto und kam dann auf dem Gehweg zum Liegen. Hierbei wurde er schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Pressestelle Telefon: 07361/580-110 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/