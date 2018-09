Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Ellwanger ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Ellwanger Straße in Crailsheim mit Palmfett verunreinigt - Junger Mann bedroht Rathausmitarbeiter - Unfälle

Landkreis Schwäbisch Hall - Crailsheim: Unfall beim Einfahren in die Tiefgarage

Am Donnerstag um kurz vor 09:00 Uhr kam es zu einem Unfall in der Einfahrt zur Tiefgarage am Schweinemarktplatz. Eine 76-jährige Lenkerin eines Fiat Punto verwechselte beim Einfahren in die Tiefgarage die Pedale und fuhr dabei ungebremst auf den vor ihr an der geschlossenen Schranke stehenden PKW BMW einer 41-Jährigen auf. Bei dem Unfall wurde die Fiat-Fahrerin verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Crailsheim: Auf Fahrschulauto aufgefahren

Am Donnerstag um 11:30 Uhr fuhr eine 55-jährige VW Fahrerin die Haller Straße in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe Alter Postweg erkannte sie zu spät, dass die vor ihr fahrende 16-jährige Fahrschülerin, aufgrund einer roten Ampel, ihren Audi bis zum Stillstand abbremsen musste und fuhr auf diesen auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3300 Euro.

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag um 08:25 Uhr befuhr eine 35-jährige BMW-Lenkerin die Straße Am Käppele in Onolzheim und wollte in die Seebachstraße abbiegen. Hierbei übersah die 35-Jährige einen von rechts kommenden VW Sharan einer 42-Jährigen und stieß mit diesem Fahrzeug zusammen. Hierbei entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Abbiegen

An der Kreuzung der Einkornstraße zur Sulzdorfer Straße kam es am Donnerstag um kurz vor 7 Uhr zu einem Unfall mit einem Schaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro. Eine 55-jährige Lenkerin eines PKW Peugeot wollte von der Einkornstraße in die Sulzdorfer Straße abbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden Hyundai Tucson einer 54-jährigen Fahrerin. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Junger Mann bedroht Rathausmitarbeiter

Am Donnerstag um kurz nach 09:30 Uhr wurde die Polizei in Schwäbisch Hall ins Rathaus gerufen. Auf einem dortigen Amt wollte ein dunkelhäutiger Mann die Räumlichkeiten nicht mehr verlassen und bedrohte die Angestellten. Der Mann weigerte sich vehement und forderte Geld. Auch auf die Ansprache der eintreffenden Polizisten, die ihm einen Platzverweis erteilten, widersetzte er sich. Der 18-Jährige wurde daraufhin durch die Polizeibeamten vor das Rathaus verbracht. Dort riss er sich los und schlug in Richtung eines Beamten. Aufgrund einer guten Reaktion wurde dieser nur leicht am Kopf getroffen. Nachdem der 18-Jährige den Anweisungen keine Folge leistete und weiter äußerst aggressiv verhielt, wurde er zu Boden gebracht und mit Handschellen geschlossen. Im weiteren Verlauf tat er mit den Füßen gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Er wurde anschließend auf das Polizeirevier verbracht, wo ein Drogenvortest durchgeführt und die Personalien erhoben wurden.

Crailsheim: Ellwanger Straße mit Palmfett verunreinigt

Am Donnerstag gegen 09:45 Uhr wurde der Polizei in Crailsheim mitgeteilt, dass die Ellwanger Straße, von Beginn der Steigung bis zu einer dortigen Tankstelle, mit einer weißen fettähnlichen Flüssigkeit verschmutzt sei. Die rutschige Masse wurde bereits durch hindurchfahrende Fahrzeuge großflächig verteilt. Nach Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei der weißen Masse um Palmöl handelte. Die Straße musste durch eine Spezialfirma gereinigt werden, wodurch Kosten in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich mit dem Revier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 in Verbindung zu setzen. Welche Firma wurde mit Palmöl beliefert bzw. hat am heutigen Tag die fettige Masse eventuell als Abfallprodukt abholen lassen?

