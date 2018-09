Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Flächenbrand ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Flächenbrand - Diebstahl von Starkstromkabel - Arbeitsunfall - gestürzter Radfahrer - Sonstiges

Landkreis Schwäbisch Hall - Frankenhardt: Flächenbrand

Am Montagnachmittag wollte ein 81-jähriger auf einer Obstwiese, zwischen Honhardt und Mainkling, rund um die Obstbäume die hohen Gräser, die beim Mähen nicht erfasst wurden, mit einem Bunsenbrenner abflammen. Bei einem Windstoß geriet allerdings die angrenzende Wiese gegen 17:30 Uhr in Brand. Selbstunternommene Löschversuche scheiterten, so dass letztendlich der Flächenbrand durch die Feuerwehr Honhardt und Gründelhardt, die mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort waren, gelöscht werden musste.

Crailsheim: Fahrradfahrer stürzt alleinbeteiligt

Am Montagabend gegen 20:50 Uhr befuhr ein 56-jähriger Radfahrer die Straße Im Wasserstall in Richtung Beuerlbacher Straße. Auf Höhe der Einmündung in die Beuerlbacher Straße fuhr der Mann vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung mit dem Vorderrad gegen den dortigen Bordstein und stürzte anschließend. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, wurde hierbei am Kopf bzw. Gesicht verletzt. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme zur Bestimmung des Alkoholgehalts angeordnet.

Bühlertann: Diebstahl von Starkstromkabel

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurde im Hohenbergweg durch einen unbekannten Dieb etwa 70 Meter Erdkabel entwendet. Etwa 30 von dem Starkstromkabel, welches im Zuge der Erschließungsarbeiten für die Straßenbeleuchtung benötigt wird, war bereits verlegt, jedoch noch nicht aufgeschüttet. Weitere 40 Meter des Kabels wurden von der bereit gestellten Kabeltrommel entwendet. Der Wert des entwendeten Stromkabels wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugenhinwiese zum Diebstahl bzw. zum Verbleib des entwendeten Stromkabels nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Rufnummer 07973 / 5137 entgegen.

Oberrot: Brand in Garage

Am Montagabend um kurz nach 21:30 Uhr kam es in einer Garage im Brunnengarten zu einem kleinen Brand. Vermutlich entzündete sich ein Müllsack, der dort gelagert wurde. Durch den Brand, der schnell gelöscht werden konnte, wurde ein PKW und Gartengeräte leicht beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Oberrot: Arbeitsunfall

Am Montag um 13:50 Uhr wurde die Polizei zu einem Arbeitsunfall in die Eugen-Klenk-Straße gerufen. Dort übersah ein 60-jähriger Fahrer eines Gabelstaplers einen 54-jährigen Arbeitskollegen, der zu Fuß rechts vom Fahrweg unterwegs war. Der 60-Jährige streifte mit der Ladung seines Staplers den Fußgänger, so dass dieser zu Boden stürzte und sich schwer verletzte. Der 54-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Gaildorf: Sachbeschädigung an PKW

Zu einer besonderen Sachbeschädigung kam es in der Zimmerfeldstraße. Von einem bislang unbekannten Täter wurde dort in der Zeit von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche insgesamt etwa fünf Liter Wasser in den Tank eines PKW Ford Kuga gegossen. Der Schaden in Höhe von etwa 500 Euro wurde in einer Fachwerkstatt festgestellt. Zeugenhinweise zu dieser Sachbeschädigung nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

Schwäbisch Hall: Beim Abbiegen Motorrad übersehen

Am Montag um 13:10 Uhr fuhr ein 54-jähriger PKW-Lenker auf der Michelfelder Straße in Bibersfeld in einer langen Kolonne von Fahrzeugen stadteinwärts. Nachdem die Kolonne zum Stehen kam, entschied sich der 54-jährige Polo-Fahrer plötzlich nach links in die Straße Kühbuckel einzubiegen. Hierbei übersah er einen 25-jährigen Kradfahrer, welcher an der wartenden Fahrzeugschlange links vorbeifuhr. Der Kradfahrer war bereits auf gleicher Höhe mit dem Polo, als er von diesem gerammt wurde und zu Sturz kam. Aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit wurde der 25-Jährige nur leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5800 Euro.

