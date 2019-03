Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Gebäudebrand ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Gebäudebrand verhindert

Schwäbisch Hall - Ein Rauchmelder und die schnelle Reaktion eines Bewohners haben am Mittwochnachmittag einen Gebäudebrand in der Schwäbisch Haller Innenstadt verhindert.

In einem Wohn- und Geschäftshaus Am Markt hatte sich gegen 15:45 Uhr in einer Wohnung ein Kochtopf auf dem Herd überhitzt, woraufhin das Essen in Brand geriet. In der Folge griff das Feuer bereits auf den Dunstabzug über. Ein Anwohner wurde durch den Rauchmelder auf den Brand aufmerksam und zog den Kochtopf vom Herd, während ein Nachbar einen Notruf absetzte.

Der Sachschaden wurde auf circa 1.000 Euro beziffert. Der 43 Jahre alte Bewohner wurde vom Rettungsdienst vorsorglich untersucht, war aber unverletzt geblieben.

Die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit 4 Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen und die Polizei mit einer Streifenbesatzung vor Ort.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Pressestelle Telefon: 07361 580-108 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/