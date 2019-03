Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Gem. ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Gem. Kressberg - PKW prallt gegen Baum

Am Samstag gegen 15:40 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem VW Passat die Kreisstraße von Goldbach in Richtung Waldtann. Auf einer langen Geraden kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Auto wurde anschließend auf die Fahrbahn zurück geschleudert und blieb nach 25 m neben der Fahrbahn liegen. Der 36-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden und kam anschließend in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 9.500 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Goldbach und Crailsheim mit fünf Fahrzeugen und 34 Mann. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls vor Ort.

