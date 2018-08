Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Hundebiss ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Hundebiss und Unfälle

Aalen - Rosengarten: Mann nach Hundebiss leicht verletzt

Ein 48 Jahre alter Mann meldete bei der Polizei in Schwäbisch Hall, dass er bzw. sein Hund beim Gassi gehen am Dienstagmorgen gegen 9:30 Uhr von einem anderen Hund angegriffen worden wäre. Dadurch sei der Mann gestürzt und der Hund hätte ihn leicht ins Schienbein gebissen. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Rosengarten: Auto streift geparkten Sattelzug

Am Dienstag um 8.30 Uhr musste eine 69 Jahre alte Renault-Lenkerin verkehrsbedingt hinter einem in der Neue Straße geparkten Sattelzug halten. Ein Teil des Sattelzuges ragte dabei auf die Fahrbahn. Die 69-Jährige ließ den Gegenverkehr passieren und wollte an dem Sattelzug vorbeifahren. Dabei streifte sie das Heck des Aufliegers. Insgesamt entstand so ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Kirchberg an der Jagst: Wildunfall

Ein 63 Jahre alter VW-Lenker befuhr am Dienstag gegen 5:15 Uhr die K 2500 von Herboldshausen in Richtung Kirchberg. Kurz vor Kirchberg sprang von links eine Reh auf die Fahrbahn. Es wurde vom PKW erfasst und getötet. Der Sachschaden am PKW beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Crailsheim: Klein-LKW kommt von der Fahrbahn ab

Ein 34-jähriger Lenker eines Klein-Lkw Peugeot befuhr am Dienstag gegen 7:45 Uhr die K 2641 von Onolzheim in Richtung Roßfeld. Zu Beginn einer Linkskurve kam er infolge von Unaufmerksamkeit nach rechts ins Bankett und einen Graben. Im weiteren Verlauf prallte er gegen ein Verkehrszeichen und gegen eine Überdohlung. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand vermutlich Totalschaden in Höhe von ca. 13000 Euro.

Gaildorf: Traktor vs. PKW

Am Dienstag gegen 13:30 Uhr war ein 37 Jahre alter Traktor-Fahrer aus Richtung Eutendorf in Richtung Gaildorf auf der K2617 unterwegs. Hier wollte der Traktor-Fahrer nach links in einen Feldweg abbiegen. Im selben Moment wollte eine 40 Jahre alte VW-Lenkerin den Traktor überholen. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, wodurch der VW der Längsachse entlang gedreht wurde und auf dem Dach zum Liegen kam. Die VW-Fahrerin musste leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

