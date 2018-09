Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: LKW Unfall ...

Landkreis Schwäbisch Hall: LKW Unfall und brennender LKW auf der BAB 6 - Sachbeschädigung an PKW und an Sporthalle - Diebstahl von Baustelle - Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht - Sonstiges

Landkreis Schwäbisch Hall - Satteldorf: Brennender LKW

Am Dienstag um 09:50 Uhr befuhr ein 55-jähriger Lastkraftwagen mit einem Edelstahlmilchtank, der mit 19000 Liter Milch beladen war, den rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 6 in Fahrtrichtung Heilbronn, als plötzlich der innere Zwillingsreifen der vorderen rechten Hinterachse vom Lkw in Brand geriet. Der LKW-Fahrer hielt sein Lastzug daraufhin auf dem Standstreifen an, versuchte den Brand zunächst mit einem Feuerlöscher zu löschen. Er konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass der Brand auf die übrigen Reifen, den Fahrzeugaufbau und die Armaturen übergriff. Durch losgelöste Laufflächenteile des brennenden Reifens geriet zudem eine, am rechten Fahrbahnrand angrenzende, Böschung in Brand. Beide Brände, sowohl der Böschungs- als auch der Fahrzeugbrand wurden durch die Feuerwehr Crailsheim, die mit sechs Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung vor Ort waren, gelöscht. Der Tankanhänger wurde bei dem Brand nicht beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150000 Euro. Die rechte Fahrspur der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Heilbronn war zur Bergung des Lastkraftwagens bis 15:15 Uhr gesperrt.

Kirchberg an der Jagst: LKW beschädigt LKW und flüchtet

Am Dienstag um 11:00 Uhr standen zwei Lastkraftwagen auf der BAB 6, zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Ilshofen-Wolpertshausen seitlich versetzt im Stau. Beim Auflösen des Staus fuhr einer der Lastwagen los, ohne zu bemerken, dass die Fahrertüre des noch stehenden Lastwagens eines 36-jährigen Fahrers noch offen steht. Der LKW blieb beim Losfahren und Ausschwenken mit seinem Anhänger an der Fahrertüre des stehenden LKW hängen und riss diese teilweise aus der Verankerung. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern, setzte der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs seine Fahrt fort. Im Rahmen der Unfallermittlungen konnte der Unfallverursacher jedoch ermittelt werden.

Ilshofen: LKW-Auffahrunfall

Am Dienstag um kurz nach 09:15 Uhr befuhr ein 39-jähriger IVECO-Sattelzuglenker die BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn, zwischen den Anschlussstellen Kirchberg/J. und Wolpertshausen, auf dem rechten Fahrstreifen. Hier übersah der 39-Jährige den ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen, wegen eines Rückstaus, langsam fahrenden Hängerzug eines 45-jährigen Fahrers. Trotz einer Ausweichbewegung nach links prallte der Sattelzug auf den Hänger des vorausfahrenden Lastkraftwagens. Ein zu diesem Zeitpunkt auf dem linken Fahrstreifen fahrender Fiat Ducato Klein-Lkw wurde hierbei ebenfalls durch den links ausweichenden Sattelzug beschädigt. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde zudem ein hinter dem Sattelzug auf dem linken Fahrstreifen fahrender VW Klein-Lkw beschädigt. Der 39-jährige Sattelzugfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von insgesamt etwa 195.000 Euro. Zum Binden von ausgelaufenem Kraftstoff war die Feuerwehr Ilshofen im Einsatz. Die Autobahn 6 wurde zur Bergung der verunfallten Fahrzeuge voll gesperrt. Die Vollsperrung der A6 in Richtung Heilbronn wird vermutlich bis mindestens 17:00 Uhr andauern. Es bildete sich deswegen ein Rückstau von bis zu 20 Kilometern. Die ausgeschrieben Umleitungsstrecke war stark belastet. Auch hier kam es zu Rückstau und erheblichen Verkehrsbehinderungen. Im Bereich des Staus kam es auf der BAB 6 noch zu zwei weiteren, kleineren Unfällen beim Fahrstreifenwechsel. Hierbei entstand allerdings jeweils nur Sachschaden.

Ilshofen: Sachbeschädigung an PKW

Am Montag zwischen 07:30 Uhr und 07:40 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Vandale einen PKW VW Golf, welcher für wenige Minuten auf dem Parkplatz des Friedhofs in der Steinstraße abgestellt war. Am PKW entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Ilshofen unter der Rufnummer 07904 / 940010 entgegen.

Schwäbisch Hall: Farbschmierereien an der Hagenbachhalle

Am Dienstag wurde festgestellt, dass zwischen Freitag und Dienstag die Außenwand der Halle 3 in Richtung der Sportanlagen in der Berliner Straße durch Farbschmierereien beschädigt wurde. Zudem wurden ein Papierkorb und das Eingangsschild besprüht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Oberrot: Mopedfahrer fährt auf PKW auf

Am Dienstag um 13:15 Uhr wollte ein 48-jähriger Fahrer eines PKW Opel Insignia von der Rottalstraße in die Eugen-Klenk-Straße abbiegen. Ein nachfolgender 18-jähriger Fahrer eines Aprilla Leichtkraftrades erkannte dies zu spät und fuhr auf den Opel auf. Der Mopedfahrer stürzte und verletzte sich hierbei. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Gaildorf: Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Freitag um kurz nach 17.30 Uhr befuhr ein 55-jähriger Lenker eines VW Golf die B19 von Laufen in Richtung Gaildorf. Zwischen dem Parkplatz Gutenberg und der Einmündung zum Freibad, überholte ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen SUV auf der Gegenfahrspur, in einer scharfen Linkskurve, einen LKW und fuhr im Kurvenbereich dem Golf-Fahrer auf dessen Fahrstreifen entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden musste der 55-Jährige seinen Pkw stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Hierbei überfuhr er Verkehrszeichen und kam anschließend im Grünstreifen zum Stehen. Der SUV-Fahrer bemerkte sehr wahrscheinlich den Unfall, beschleunigte seinen PKW unmittelbar nach dem Überholvorgang erneut und überholte ein weiteres Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Aalen. Der Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand, konnte von mehreren Zeugen beobachtet werden. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

Schwäbisch Hall: Diebstahl von Baustelle

Zwischen Freitag und Montag wurde aus einem Baustellenbereich in der Karl-Kurz-Straße ein Plattenwagen zum Transport von Gipskartonplatten entwendet. Zeugenhinweise auf diesen Diebstahl nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Sulzbach/Laufen: Feuerwehreinsatz

Am Dienstag um kurz nach 14:45 Uhr wurde die Polizei und die Feuerwehr zu einem Brandalarm in die Straße Windmühle gerufen. In einer dortigen Firma kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Rauchentwicklung im Sägemehlspeicher. Ein offenes Feuer entstand nicht. Die Feuerwehr Sulzbach-Laufen, die mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort waren, löschten das Sägemehl ab. Schaden entstand nicht.

Oberrot: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag um 14:00 Uhr missachtete ein 54-jähriger Audi Fahrer in der Rottalstraße, an der Einmündung zur Eugen-Klenk-Straße, die Vorfahrt einer 44-jährigen Skoda-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

