Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Mehrere ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Mehrere Verkehrsunfälle

Aalen - Gem. Wolpertshausen - Auffahrunfall auf der BAB

Ein 44-Jähriger befuhr am Freitag gegen 15:30 Uhr mit seinem Kleintransporter Renault die BAB 6 in Richtung Nürnberg, zwischen den Anschlussstellen Ilshofen-Wolpertshausen und Kirchberg. Vor ihm fuhr ein 52-jähriger mit seinem PKW Audi auf dem linken Fahrstreifen. Dieser musste verkehrsbedingt abbremsen, was der 44-Jährige offenbar zu spät erkannte. Es kam zu einem Auffahrunfall bei dem der PKW des 52-Jährigen nach links gegen die Mittelschutzplanke abgewiesen wurde. Hierbei wurde der 52-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 EUR.

Gem. Wolpertshausen - Auffahrunfall auf der BAB unter BTM-Einfluss

Am Freitag gegen 18:10 Uhr fuhr eine 40-Jährige mit ihrem PKW BMW auf der BAB 6 in Richtung Heilbronn. Zwischen den Anschlussstellen Ilshofen-Wolpertshausen und Schwäbisch Hall fuhr sie auf dem linken Fahrstreifen und musste ihr Auto verkehrsbedingt stark abbremsen. Der hinter ihr fahrende 28-jährige Lenker eines PKW Rover erkannte dies nicht schnell genug und fuhr auf den BMW auf. Es entstand ein Schaden von ca. 5.000 EUR. Bei dem 28-Jährigen wurde festgestellt, dass er unter Einfluss von Drogen stand, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste.

Schwäbisch Hall - Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ein 27-Jähriger befuhr am Freitag gegen 18:50 Uhr die Sulzdorfer Straße mit seinem PKW Mercedes. An der Einmündung der Schellergasse hielt er an, um einem Fahrzeug, das aus der untergeordneten Schellergasse kam, das Einfahren in die Sulzdorfer Straße zu ermöglichen. Die hinter dem 27-Jährigen fahrende 31-jährige Mercedes-Fahrerin konnte ihr Fahrzeug rechtzeitig zum Stand bringen. Der hinter den beiden Autos ankommende 27-jährige Audi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das Auto der 31-Jährigen auf. Deren Auto wurde noch gegen den vorderen Mercedes geschoben. An den Autos entstand ein Schaden von ca. 13.000 EUR.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Telefon: 07361 580-0 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/