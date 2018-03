Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: PKW ...

Landkreis Schwäbisch Hall: PKW zerkratzt - Unfall beim Ausparken

Landkreis Schwäbisch Hall - Crailsheim: PKW zerkratzt

Am Dienstag zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr wurde der Kotflügel auf der linken Fahrzeugseite eines Opel Tigra zerkratzt. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt in der Bergwerkstraße unter Hochhaus-Terrassen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Ausparken

Beim rückwärts Ausparken in der Straße Langer Graben streifte am Mittwoch um kurz nach 13:30 Uhr eine 33-jährige Lenkerin eines Opel Astra einen in diesem Moment vorbeifahrenden PKW Skoda Superb eines 40-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro.

