Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: PKW kommt ...

Landkreis Schwäbisch Hall: PKW kommt alleinbeteiligt von Fahrbahn ab - Dieseldiebstahl - Unfälle

Aalen - Rot am See: Kettenreaktion

Am Donnerstag um 8 Uhr befuhr ein 31-jähriger Lenker eines VW Transporter die Crailsheimer Straße in Rot am See in Richtung Crailsheim. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit bemerkte der Transporter-Fahrer nicht, dass die vor ihm fahrende 33-jährige Golf-Lenkerin verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf auf einen davor stehenden Opel Astra eines 66-jährigen Fahrers aufgeschoben. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Fahrspurwechsel

Am Donnerstag um 08:15 Uhr befuhr ein 49-jähriger Lenker eines Audi A4 die Stuttgarter Straße. Auf Höhe eines dortigen Discounters wollte er auf die linke Fahrspur der zweispurigen Richtungsfahrbahn wechseln und übersah hierbei einen Kraftomnibus auf der rechten Spur. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 13.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Michelfeld: Dieseldiebstahl

Aus dem Tank eines Baggers entwendete ein unbekannter Dieb zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagfrüh insgesamt etwa 160 Liter Dieselkraftstoff. Der Dieb zerstörte das Vorhängeschloss am Tankstoffdeckel und saugte den Kraftstoff ab. Der Bagger stand zu diesem Zeitpunkt in der Straße Erlin. Der Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Obersontheim: PKW kommt alleinbeteiligt von Fahrbahn ab

Am Donnerstag um kurz nach 7 Uhr befuhr eine 18-jährige Fahranfängerin die Kreisstraße 2627 von Oberfischach in Richtung Mittelfischach. Unmittelbar nach der Ortschaft Oberfischach überholte die 18-jährige Ford Fiesta-Lenkerin zunächst ein vorausfahrendes Fahrzeug. Kurz nachdem sie den Überholvorgang abgeschlossen hatte, kam der Fiesta vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, am Beginn einer dortigen Linkskurve, nach rechts auf den nassen Grünstreifen. Im weiteren Verlauf kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hoch und überschlug sich. Etwa 25 Meter weiter kam das Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung auf den Rädern im Straßengraben zum Stehen. Die 18-Jährige, die sich noch selbst aus dem PKW befreien konnte, wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Fiesta entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Pressestelle Telefon: 07361/580-110 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/