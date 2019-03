Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Roller ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Roller "ausgeschlachtet" - Vergessenes Essen löst Feuerwehreinsatz aus - Trickdiebstahl - Unfälle

Aalen - Crailsheim: PKW kommt alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab

Ein bislang unbekannter PKW-Lenker befuhr am Donnerstag um kurz vor 19 Uhr die Weiße-Rose-Allee in Fahrtrichtung Bürgermeister-Demuth-Allee und kam dabei aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW überfuhr einen Baum sowie einen Holzpfosten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Michelbach an der Bilz: Unfall beim Abbiegen

Am Freitagmorgen um 05:10 Uhr kam es zu einem Unfall in der Hirschfelder Straße. Ein 48-jähriger Lenker eines BMW-Motorrades wollte vom Kocherweg nach links in die Bretzinger Straße einbiegen. Zeitgleich bog ein 37-jähriger Renault-Lenker von der Hirschfelder Straße nach links in den Kocherweg ab. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Crailsheim: Trickdiebstahl

Am Donnerstag um 18 Uhr wurde eine 49-jährige Verkäuferin eines Geschäftes am Schweinemarktplatz durch einen Kunden abgelenkt und vor dem Laden in ein Beratungsgespräch verwickelt. Während dieser Zeit begab sich wohl ein Mittäter in das Ladengeschäft und entwendete aus der Kasse etwa 350 Euro und aus einer Handtasche in einem Nebenraum etwa 450 Euro. Der Dieb ist etwa 20-25 Jahre alt und ca. 165 cm groß. Er hatte eine normale Statur, war gepflegt und gut bekleidet. Er sprach gebrochen Deutsch und Englisch. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Fichtenau: Unfall beim Ausparken

Am Donnerstag um kurz nach 16 Uhr wollte ein 78-Jähriger mit seinem Opel Meriva aus einem Parkplatz in der Hauptstraße, vor dem dortigen Rathaus ausparken. Hierbei beschädigte er einen daneben geparkten Skoda Fabia. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von jeweils etwa 1500 Euro.

Crailsheim: Vergessenes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Am Donnerstag um 17:30 Uhr rückte die Feuerwehr Roßfeld und Crailsheim sowie ein Rettungswagen und die Polizei in die Martha-McCarthy-Straße aus, nachdem dort starker Rauch mitgeteilt wurde. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass auf einem Herd ein Topf vergessen wurde und somit das Essen einbrannte. Nachdem die Wohnung gelüftet wurde, konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.

Crailsheim: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro kam es am Donnerstag um kurz nach 15 Uhr auf der Bundesstraße 290 im Bereich Fallteich, an der Abzweigung nach Satteldorf. An einer Ampel fuhr eine 21-jährige Kia-Fahrerin auf einen davor abbremsenden VW eines 36-Jährigen auf.

Crailsheim: Auf PKW aufgefahren

In der Hofwiesenstraße musste am Donnerstag um 14:20 Uhr eine 77-jährige Audi-Fahrerin anhalten, um einem Radfahrer das Queren der Straße zu ermöglichen. Eine nachfolgende 31-jährige BMW-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Rangieren

Am Donnerstag um kurz vor 20 Uhr musste eine 61-jährige Mercedes-Fahrerin auf einem Hotelparkplatz in der Straße Am Markt rangieren. Hierbei beschädigte sie einen dort geparkten Volvo. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Schwäbisch Hall: Roller "ausgeschlachtet"

An einem Motorroller, welcher in einer Tiefgarage Im Schwurm abgestellt war, wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Rücklicht, die komplette Front inklusive Beleuchtungseinrichtung sowie der Bremshebel abmontiert und entwendet. Außerdem wurde das Werkezugfach aufgebrochen und das darin befindliche Werkezuge entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

