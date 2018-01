Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Sattelzug ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Sattelzug auf A6 umgekippt

Aalen - Braunsbach-BAB6: Sattelzug umgekippt

Ein 61-jähriger Sattelzug-Fahrer befuhr am Montagabend gegen 23.20 Uhr den Ausfahrstreifen des Kochertalparkplatzes auf der BAB 6 in Richtung Nürnberg. Dabei war er wohl zu flott unterwegs, sodass er die Kontrolle über sein Gefährt verlor und in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Der Sattelzug kippte dabei auf die linke Fahrzeugseite und entwurzelte einen Baum. Der leicht verletzte Fahrer sowie sein vermutlich unverletzter Beifahrer wurden vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Zur Bergung des Sattelzuges wurden ein Abschleppunternehmen, das THW sowie die Autobahnmeisterei hinzugerufen. Es entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro.

