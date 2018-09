Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Schwerer ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Schwerer Fahrradunfall - unfallbeteiligter Radfahrer gesucht - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss - Straßenverkehrsgefährdung - Sachbeschädigung - Sonstiges

Landkreis Schwäbisch Hall - Ilshofen: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Am Montag um 16:25 Uhr sollte der Lenker eines PKW Ford Focus auf der Autobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Ilshofen-Wolpertshausen einer Kontrolle unterzogen werden. Nachdem der Fahrer dem Anhaltesignal des Streifenwagens zunächst keine Folge leistete, wurde zusätzlich das Blaulicht eingeschaltet. Daraufhin folgte der Ford-Fahrer zunächst dem vorausfahrenden Streifenwagen auf dem Verzögerungstreifen. Unmittelbar vor dem Fahrbahnteiler lenkte der Fahrer zurück auf die Autobahn und beschleunigte sein Fahrzeug stark. Bei einer Hinterherfahrt konnte der Fahrer letztendlich zum Anhalten bewegt werden. Bei der Kontrolle der beiden Fahrzeuginsassen konnte festgestellt werden, dass sowohl der 29-jährige Fahrer, als auch sein 36-jähriger Beifahrer offensichtlich unter Drogeneinfluss standen. Zudem waren beide nicht im Besitz eines Führerscheins. Im Fahrzeug konnten zudem ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker sowie Reste von Betäubungsmittel aufgefunden werden. Zudem stellte sich heraus, dass beide Personen bereits in der Nacht durch bayrische Kollegen kontrolliert wurden und auch hierbei schon diverse Verstöße festgestellt und geahndet wurden. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, um eine erneute Weiterfahrt zu verhindern. Die beiden Fahrzeuginsassen müssen sich nun wegen diversen Verstößen verantworten.

Sulzbach-Laufen: Schwerer Fahrradunfall - unfallbeteiligter Radfahrer gesucht

Bereits vergangenen Mittwoch, 19.09.18, ereignete sich gegen 13 Uhr ein Fahrradunfall auf dem Kochertalradweg zwischen Sulzberg-Laufen und Untergröningen. Eine Gruppe von vier Radfahrern befuhr hintereinander den Radweg in Richtung Untergröningen, als sich von hinten ein E-Bike Fahrer näherte und den 77-jährigen Radfahrer überholte. Hierbei blieb der E-Bike-Fahrer mit seinem Lenker am Lenker des 77-jährigen Mannes hängen, wodurch beide nach links in die Böschung stürzten. Gemeinsam mit dem Unfallverursacher begab sich die Personengruppe anschließend nach Untergröningen, von wo der 77-jährige, der über Schmerzen klagte, von einem Bekannten abgeholt wurde. Nachdem sich der Gesundheitszustand des Mannes zusehends verschlechterte, musste er am Abend in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wo eine Notoperation durchgeführt wurde. Der etwa 50-jährige Unfallverursacher, der sich in Untergröningen von der Personengruppe trennte, gab den vier Radfahrern zuvor seinen Namen und auch seine Wohnadresse an. Jedoch ist diese Person an der genannten Adresse nicht existent. Der bislang unbekannte Radfahrer war mit einem rot-weißen Radtrikot bekleidet. Er fuhr ein E-Bike der Marke Rotwild. Vermutlich vom Typ R.E.+. Die Rahmenfarbe war rot. Im Unterrohr war der Akku verbaut. Die Verkehrspolizeidirektion bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher. Wer kennt einen etwa 50-jährigen Mann mit vollen Gesicht und leichtem Bartansatz, welcher ein Fahrrad der Marke Rotwild fährt? Hinweise bitte unter Telefon 07904 / 94260

Frankenhardt: Auffahrunfall mit 8000 Euro Schaden

Am Dienstag um 08:30 Uhr befuhr eine 27-jährige Ford-Fahrerin die Bundestraße 290 von Steinbach in Richtung Jagstheim. An der Abzweigung zur K2641 musste sie verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 19-jährige Peugeot-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Ford auf. Verletzt wurde dabei niemand.

Blaufelden: Sattelzug an unübersichtlicher Stelle überholt

Am Dienstag um kurz nach 7 Uhr befuhr ein 48-jähriger Lenker eines PKW Ford die Bundesstraße 290 von Blaufelden in Richtung Bad-Mergentheim. Nach einer dortigen Linkskurve setzte der 48-Jährige, trotz einer folgenden Kuppe und daraus resultierender unzureichender Sicht, zum Überholen eines vorausfahrenden Sattelzuges an. Als der Ford sich auf Höhe des Führerhauses des LKW befand, kam aus Richtung Bad Mergentheim eine 18-jährige BMW-Fahrerin über die Kuppe entgegen. Der Sattelzuglenker bremste seinen Zug sofort bis zum Stillstand ab. Die BMW-Fahrerin wich nach rechts aus und bremste ihr Fahrzeug ebenfalls ab. Der Ford-Lenker versuchte noch vor dem Sattelzug nach rechts einzuscheren, streifte jedoch mit seinem linken Außenspiegel noch den Außenspiegel des BMW. Beim dem Unfall wurde niemand verletzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 48-Jährigen wegen Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung beschlagnahmt.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung auf Sportplatz

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen wurde auf dem Tartan-Belag eines Hartplatzes im Fischweg in Gottwollshausen im Bereich des Mittelkreises ein Feuer entzündet. Hierdurch wurde der Belag beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 300 Euro. Zeugenhinweise auf diese Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Radfahrerin von PKW erfasst

Am Dienstag um kurz nach 8 Uhr befuhr eine 67-jährige Frau mit ihrem Ford Kuga die Daimlerstraße in Richtung Dr.Max-Bühl-Straße. Eine 40-jährige Frau fuhr zur selben Zeit mit ihrem Fahrrad die Robert-Bosch-Straße in Richtung Daimlerstraße. An der Kreuzung zur Robert-Bosch-Straße bremste die Ford-Fahrerin ihr Fahrzeug verkehrsbedingt ab. Beim Anfahren missachtete die Radfahrerin die Vorfahrt der Autofahrerin, diese wiederum sah die Radfahrerin nicht. Die 40-Jährige fuhr direkt vor das Fahrzeug der 67-Jährigen und wurde frontal von diesem erfasst und über die Motorhaube auf die Straße abgeworfen. Die Radfahrerin wurde hierbei schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von wenigen hundert Euro.

