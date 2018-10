Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Schwerer ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

Aalen - Rot am See: Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Am So., 07.10.2018, gegen 09.30 Uhr, befuhr der 46-jährige Fahrer mit seinem Porsche die L 1005 aus Richtung Brettheim kommend in Fahrtrichtung Gammesfeld. Am Ende einer Rechtskurve streifte der Porsche einen entgegenkommenden Pkw VW Passat, der von einem 68-jährigen Mann gelenkt wurde. Der Passat drehte sich um 90 Grad und prallte mit dem hinteren rechten Kotflügel gegen einen Baum. Der dem Passat nachfolgende Pkw BMW, der von einem 37-jährigen gefahren wurde, prallte trotz Vollbremsung in die linke Fahrzeugseite des Passat. Der Porsche drehte sich um 180 Grad und kam links neben der Fahrbahn entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stillstand.

Der Porschefahrer erlitte leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Da bei diesem Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, musste er sich noch einer Blutentnahme entziehen. Der Führerschein wurde einbehalten. Der Passatfahrer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr herausgeschnitten werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und dort stationär aufgenommen.

Der Fahrer vom BMW, sowie seine 38-jährige Beifahrerin und die zwei Kinder im Alter von 6 und 13 Jahren erlitten schwere Verletzungen und wurden stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 50.000.- Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 1005 voll gesperrt.

Im Einsatz waren weiterhin 3 Rettungswagen, 1 Notarzt und ein Rettungshubschrauber. Die Feuerwehren aus Rot am See und Schrozberg waren mit insgesamt 6 Fahrzeugen 34 Mann im Einsatz.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Telefon: 07361 580-0 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/