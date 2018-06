Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 08.50 ...

Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 08.50 Uhr: Unfälle

Aalen - Pkw gestreift Schwäbisch Hall Eine 76-jährige Audi-Lenkerin wollte am Freitag, gegen 11.25 Uhr, von der Raiffeisenstraße in den Parkplatz eines Garten-Centers einbiegen. In der Einfahrt streifte sie dann den VW eines 38-Jährigen. Dabei entstand ein Schaden von 6000 Euro.

Vorfahrt missachtet Michelfeld Am Freitag, gegen 10.35 Uhr, wollte ein 85-jähriger Daimler-Fahrer von der Daimlerstraße auf die B 14 einfahren. An der Einmündung war zu diesem Zeitpunkt die Ampel ausgefallen. Der 85-Jährige beam von einem anderen Autofahrer ein Handzeichen, dass er ihn in die b 14 einfahren lassen würde. Beim Abbiegen übersah er jedoch eine 52-jährige Peugeot-Lenkerin, die aus Richtung Schwäbisch Hall heranfuhr und stieß mit dieser zusammen. Beim Unfall entstand ein Schaden von 2000 Euro.

Außenspiegel beschädigt Gerabronn Am Freitag, zwischen 18.00 Uhr und 21.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen, in der Rothenburger Straße abgestellten VW. Der am Außenspiegel entstandene Schaden beträgt ca. 500 Euro. Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen, sich unter Tel. 07951/480-0 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Telefon: 07361 580-0 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/