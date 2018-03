Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 09.00 ...

Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 09.00 Uhr: Mehrere Verkehrsunfälle

Aalen - Auffahrunfall Satteldorf Am Freitag, gegen 07.20 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Sattelzuglenker die B 290 in Richtung Crailsheim. An der Einmündung zur Anschlussstelle Satteldorf/A6 übersah er, dass der Verkehr vor ihm stockte. Er fuhr auf den VW einer 18-Jährigen auf. Diese wurde durch den Aufprall leicht verletzt. an den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 8000 Euro.

Auffahrunfall Crailsheim Eine 40-jährige Hyundai-Lenkerin befuhr am Freitag, gegen 17.15 Uhr, die Tangente des Kreisverkehrs in der Goethestraße. Dabei übersah sie, dass eine 59-jährige Daimler-Fahrerin vor ihr an einem Fußgängerüberweg anhalten musste und fuhr auf diese auf. Dabei entstand ein Schaden von 5000 Euro.

Mit Pferd zusammen gestoßen Schrozberg Am frühen Samstag, gegen 03.30 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Citroen-lenker die L 1022 in Richtung Wolfskreut. Dabei kollidierte er mit einem frei laufenden Pferd, welches aus seiner Koppel ausgebrochen war. Das Pferd wurde dabei leicht verletzt und konnte nach einer kurzen Flucht durch seinen Besitzer wieder eingefangen werden. Der Schaden am Citroen beträgt 2000 Euro.

