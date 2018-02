Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 11.00 ...

Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 11.00 Uhr: Mehrere Verkehrsunfälle

Aalen - Pkw beschädigt Crailsheim Ein bislang unbekannter Lenker eines roten Pkw beschädigte am Samstag, zwischen 11.20 Uhr und 11.30 Uhr, vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke den Renault einer 76-Jähigen, der auf dem Parkplatz der Fa. Eberl in der Gaildorfer Straße abgestellt war. anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Renault entstand ein Schaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von 1500 Euro. Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Tel. 07951/480-0 zu melden.

In Gegenverkehr gefahren Wallhausen Am Samstag, gegen 12.30 Uhr, befuhr ein 87-jähriger Ford-Lenker die L 2247 in Richtung Hengstfeld. Kurz nach Ortsende Wallhausen wollte er einen vor ihm fahrenden Traktor überholen und übersah hierbei den entgegen kommenden Suzuki einer 59-Jährigen. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Glücklicher Weise wurde bei der Kollision niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 5500 Euro.

Unfall aufgrund Schneeglätte I Oberrot Ein 32-jähriger Peugeot-Lenker befuhr am Samstag, gegen 13.20 Uhr die L 1050 in Richtung Wielandsweiler. Auf Höhe der Oberen Kornberger Sägmühle kam er auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern und prallte mit dem entgegen kommenden BMW einer 38-Jährigen zusammen. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 32-Jährige nur Sommerreifen an seinem Peugeot montiert hatte. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von 5000 Euro.

Unfall aufgrund Schneeglätte II Crailsheim Eine 47-jährige Opel-Lenkerin befuhr am Samstag, gegen 14.00 Uhr die L 1066 in Richtung Mariäkappel. Kurz vor Rudolfsberg kam sie aufgrund Schneeglätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei entstand an ihrem Pkw ein Schaden von 3000 Euro.

Unfall aufgrund Schneeglätte III Gaildorf Am Samstag, gegen 21.27, befuhr ein 28-jähriger Ford-Lenker die Gartenstraße. Dabei kam er aufgrund Schneeglätte von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei entstand ein Sachschaden von 3500 Euro.

Unfall aufgrund Schneeglätte IV Fichtenberg Am Sonntag, gegen 00.05 Uhr, befuhr eine 47-jährige VW-Lenkerin die L 1066 in Richtung Murrhardt. Kurz vor dem Plapphof kam sie in einer Rechtskurve aufgrund Schneeglätte ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie gegen die Böschung und überschlug sich. Nach ca. 30 Metern kam sie auf dem Dach zum Liegen. Sie wurde dabei zum Glück nur leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt 2000 Euro.

Unfall aufgrund Schneeglätte V Fichtenau Am Samstag, gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Audi-Lenker die Alte Poststraße. Dabei kam er aufgrund Schneeglätte von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Verkehrsschilder. Durch den Unfall entstand ein Schaden von 7000 Euro.

Unfall im Kreisverkehr Crailsheim Ein 61-jähriger VW-Lenker befuhr am Samstag, gegen 19.25 Uhr, die Willy-Brand-Straße in Richtung Haller Straße und wollte dort in den Kreisverkehr einbiegen. Dabei übersah er den Audi eines 31-Jährigen, der sich schon im Kreisverkehr befand und stieß mit diesem zusammen. Dabei entstand ein Schaden von 8000 Euro.

Nach Unfall geflüchtet Satteldorf Eine 23-jährige VW-Lenkerin befuhr am Samstag, gegen 13.45 Uhr, die B 290 in Richtung Wallhausen. Auf Höhe der Abzweigung nach Bronnholzheim kam ihr auf ihrer Fahrspur ein weißer Audi entgegen, welcher verbotenerweise über die dortige Sperrfläche einen anderen Pkw überholt. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich sie nach rechts aus und überfuhr im Einmündungsbereich, die dort befindlichen Verkehrsinseln und ein Verkehrszeichen. Anschließend überschlug sie sich mit ihrem Pkw und blieb in einem Grünstreifen liegen. Glücklicherweise wird sie durch den Unfall nicht verletzt. Am ihrem Pkw entsteht ein Totalschaden in Höhe von 3500 EUR. Vom Unfallverursacher, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, ist nur bekannt, dass es sich um eine weiße Audi Limousine, vermutlich mit SHA-Kennzeichen gehandelt hat. Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen, insbesondere den, durch den Unfallverursacher überholten Pkw, sich unter Tel. 07951/480-0 zu melden.

