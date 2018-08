Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Stand: 11:00 Uhr

Landkreis Schwäbisch Hall: Stand: 11:00 Uhr

Aalen - Wolpertshausen: Reisebus streift abbiegenden Pkw und flüchtet

Eine 37-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Freitag, 24.08.2018, um 17.10 Uhr die Landesstraße 2218, die Cröffelbacher Steige, abwärts und wollte nach links in Richtung Geislingen abbiegen. Als sie bereits den Abbiegevorgang eingeleitet hatte, bemerkte sie, dass ein Reisebus sich von hinten näherte und sie überholte. Sie bremste daraufhin stark ab, konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Bus mit seinem Heck ihren vorderen linken Radkasten streifte. Nach der Kollision fuhr der Reisebus ohne anzuhalten weiter. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Beschreibung des Reisebusses: Farbe weiß, rot karierte Vorhänge, 50 und 100 km/h-Aufkleber, Kennzeichen links neben den blauen EU-Streifen Wer Angaben zu dem gesuchten Reisebus machen kann, möge sich bitte an das Polizeirevier Schw. Hall unter 0791/4000 wenden.

Braunsbach: von der Fahrbahn abgekommen, überschlagen, leicht verletzt

Der 27-jährige Fahrer eines VW Polo befuhr am Freitagnachmittag gegen 15.05 Uhr die L 2218 aus Richtung Braunsbach kommend in Fahrtrichtung Cröffelbach. Nach ca. einem Kilometer nach Bühlerzimmern kam er, vermutlich beeinflusst durch Betäubungsmittel, in der dortigen abfallenden mittelscharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte der Pkw gegen zwei Bäume und kam nach ca. 18 Meter auf dem Dach zum Liegen. Da der 27-jährige angegurtet war, erlitt er glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1500.- Euro.

