Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Tödlicher ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Tödlicher Unfall mit Pferdekutsche - PKW kollideirt mit LKW - Vorfahrt missachtet

Landkreis Schwäbisch Hall - Crailsheim: Tödlicher Unfall mit Pferdekutsche

Wie der Polizei am Fretiag bekannt wurde, ereignete sich bereits am 09.09.2018 ein Unfall in der Wittauer Hauptstraße, bei welchem ein 76-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Der 76-Jährige kehrte gemeinsam mit einem Bekannten gegen 11 Uhr von einem Kutschenausflug zurück. Die beiden Männer waren gerade dabei, die Kutsche zu sichern, um anschließend das Pferd ausspannen zu können, als dieses plötzlich scheute, sich drehte und wegrannte. Der 76-Jährige, der sich zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Kutschbock befand, stürzte von der umkippenden Kutsche auf den geschotterten Hofraum und verletzte sich hierbei schwer. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, welchen er am Donnerstag erlag. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Michelfeld: Vorfahrt missachtet

Am Montag um 06:45 Uhr befuhr ein 25-jähriger Audi-Fahrer die Kreisstraße 2579 von Neunkirchen in Richtung Landstraße 1046. An der Forsthauskreuzung missachtete der 25-Jährige die Vorfahrt eines 57-jährigen VW Caddy-Fahrers, welcher seinerseits die L1046 von Gnadental in Richtung Obersteinbach fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Audi in den Grünbereich geschleudert, wo er einen Obstbaum um drückte. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Obersontheim-Hausen: PKW vs. LKW

Ein 59-jähriger LKW-Fahrer war am Montag gegen 15:30 Uhr mit seinem Truck aus Richtung Rosenberg in Richtung Schwäbisch Hall auf der Landstraße L1060 unterwegs. Auf Höhe Hausen fuhr ein 50-jähriger Daimler-Fahrer auf der Kreisstraße von Hausen kommend in Richtung Untersontheim. An der Kreuzung zur L1060 übersah der Daimler-Fahrer die Stopp-Stelle und kollidierte so mit dem LKW. Durch den Aufprall wurde der PKW abgewiesen und landete im Straßengraben. Der Fahrer des Wagens wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Der LKW-Lenker blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 15.000 Euro.

