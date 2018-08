Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Feuerwehreinsatz und Einbruch

Aalen - Langenburg: Unfallflucht

Vermutlich beim Einparken beschädigte ein Unbekannter einen in der Haldenstraße parkenden VW Bus und entfernte sich zwischen Samstag, 16 Uhr und Sonntag, 10.15 Uhr unerlaubt. Er hinterließ dabei rund 2000 Euro Schaden. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Verkehrspolizei in Kirchberg unter Telefon 07904/94260 entgegen.

Kreßberg: Wildunfall

Ein 33-Jähriger war am Sonntagabend mit seinem Audi auf der L2218 zwischen Neuhaus und Crailsheim unterwegs, als gegen 23 Uhr ein Wildschwein die Fahrbahn querte und von dem Pkw erfasst wurde. Das Schwarzwild rannte danach weiter, am Audi entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Kirchberg an der Jagst: Feuerwehreinsatz

Die Feuerwehr aus Kirchberg rückte am Sonntag gegen 18.10 Uhr zu einem Wanderweg nördlich der Straße Zur Obermühle aus. Dort wurde ein brennender Baum gemeldet. Die Einsatzkräfte machten dort mehrere betroffene Bäume um. Hinweise auf die Brandursache liegen nicht vor.

Schwäbisch Hall-Hessental: Einbruch

Ein Zeuge teilte der Polizei am frühen Montagmorgen gegen 3.40 Uhr verdächtige Fahrzeuge sowie mehrere Personen mit, die sich im Solpark beim alten Hangar aufhielten. Es konnten zwei 18- und 19-jährige Männer überprüft werden, die im Verdacht stehen, zuvor in den Hangar eingebrochen zu sein. Unter anderem wurde wohl eine Getränkekiste entwendet. Die Ermittlungen, insbesondere zu den weiteren Mittätern, dauern an.

Gaildorf: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren in der Karlstraße touchierte ein 66-Jähriger mit seinem Trike einen parkenden VW. Dabei verursachte er am Sonntag gegen 13.45 Uhr rund 1500 Euro Schaden.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Der bislang unbekannte Fahrer eines BMW beschädigte am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr beim Ausparken in der Straße Hafenmarkt einen gegenüber parkenden Peugeot. Er verursachte dabei rund 3000 Euro Schaden und entfernte sich unerlaubt. Der Unfall wurde durch Zeugen beobachtet, die Hinweise auf das Kennzeichen des BMW geben konnten. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern an.

Schwäbisch Hall: Parkrempler

Geringen Sachschaden verursachte eine 49-jährige Fiat-Fahrerin, als sie am Samstagabend gegen 18.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes im Steinbeisweg beim Ausparken einen Ford touchierte.

Gaildorf: Pkw gestreift

Eine 19-Jährige streifte am Sonntag gegen 17 Uhr am Marktplatz mit ihrem Mazda einen Peugeot. Dabei verursachte sie mehrere hundert Euro Schaden.

