Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Drogenfahrt und unerlaubter Drogenbesitz

Aalen - Crailsheim: Auffahrunfall

In der Haller Straße fuhr am Mittwochvormitttag ein 61-jähriger BMW-Fahrer auf den BMW eines 57-Jährigen auf. Dieser hatte zuvor stark gebremst, da er sich gegen 10.15 Uhr von einer auf gelb schaltenden, ihn aber nicht betreffenden Ampel irritieren ließ. Es entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

Schwäbisch Hall: Auf Bordstein aufgefahren

Ein 19-jähriger Citroen-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 12:15 Uhr die L1055 in Fahrtrichtung Steinbach. Nach einer Linkskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Bordstein. Dadurch brach die Radaufhängung des PKWs. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Rot am See-Brettheim: Wildunfall

Am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr kam es auf der Herbertshausener Straße in Fahrtrichtung Brettheim zu einem Wildunfall. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro, als eine 27-jährige VW-Lenkerin ein von links auf die Fahrbahn rennendes Reh mit ihrem PKW erfasste.

Schwäbisch Hall: Drogen im Straßenverkehr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Ellwanger Straße wurde am frühen Donnerstagmorgen gegen 01:00 Uhr bei einem 31-jährigen PKW-Lenker Marihuana Geruch festgestellt. Bei der Durchsuchung des PKWs konnte eine geringe Menge Marihuana sichergestellt werden. Ein anschließender Urintest auf THC verlief positiv, weshalb der Mann zur Blutentnahme ins Diakonie Krankenhaus SHA mitkommen musste. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Auch seine 21-jährige Beifahrerin hatte eine geringe Menge an Marihuana dabei, weshalb auch sie sich nun strafrechtlich verantworten muss.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 07361 580-106 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/