Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen - Rot am See - Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Am Freitag, zwischen 18:10 und 18:40 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker beim Einparken auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Crailsheimer Straße den ordnungsgemäß geparkten Opel der 73-jährigen Geschädigten am hinteren, linken Stoßstangeneck und Radlauf. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern, unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim sucht unter Telefon 07192/5313, Zeugen zum Vorfall, die Angaben zum Verursacherfahrzeug machen können.

Schwäbisch Hall - Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Am Freitag, zwischen 14:30 und 15:26 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeug-Lenker,Im Lehn, vermutlich beim Ein- oder Ausfahren aus der gegenüberliegenden Einfahrt den ordnungsgemäß geparkten VW der 29-jährigen Geschädigten am hinteren, linken Fahrzeugheck. Anschließend entfernt er sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern, unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall sucht unter Telefon 0791/4000, Zeugen zum Vorfall, die Angaben zum Verursacherfahrzeug machen können.

Schwäbisch Hall - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitagabend, um 19:55 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Citroen-Fahrer die Reifensteige aus Richtung Stadtmitte kommend und fuhr in den Kreisverkehr ein. Als sie sich im Kreisverkehr befand, missachtete der aus Richtung B19 kommende 55-jährige VW-Fahrer seine Wartepflicht und fuhr ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der VW kippte nach rechts um und blieb auf dem Dach liegen. Die 55-jährige Mitfahrerin im VW wurde hierbei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und es entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

Gaildorf - Unfall durch überhöhte Geschwindigkeit

Am Samstagmorgen, um 01:43 Uhr, verlor ein 18-Jähriger Audi-Fahrer aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Alfa-Romeo. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt ca. 7.000 Euro.

