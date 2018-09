Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Diebstähle

Aalen - Crailsheim: Unfallflucht

Etwa 700 Euro Schaden hinterließ ein unbekannter Verursacher an einem VW-Bus, der am Freitagvormittag auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Hofwiesenstraße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 07951/4800 entgegen.

Schrozberg: Diebstahl von Werkzeugen

Ein Dieb brach in der Nacht auf Freitag einen VW Transporter auf, der in der Krailshausener Straße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug wurden anschließend mehrere Werkzeuge entwendet, darunter ein Akkuschrauber sowie eine Schlagbohrmaschine. Die Werkzeuge haben einen Wert von rund 1700 Euro. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 07951/4800 entgegen.

Crailsheim: Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen sowie 15.000 Euro Schaden ereignete sich am späten Donnerstagnachmittag in der Gaildorfer Straße. Ein 48-Jähriger Lkw-Fahrer erkannte gegen 17.40 Uhr zu spät, dass die vor ihm fahrenden Verkehrsteilnehmer an der Kreuzung Zur Flügelau anhalten mussten. Er schob drei Pkw aufeinander auf, wobei sich ein 40-Jähriger zumindest leicht verletzte und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Dessen Golf war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Crailsheim: Diebstahl von Handtasche

Ein Dieb nutzte am Donnerstag die günstige Gelegenheit eines unbeobachteten Moments. Er entwendete gegen 13.35 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Schönebürgstraße eine rosa Handtasche, die ihre Besitzerin am Einkaufswagen hängen hatte. In der Tasche befanden sich unter anderem die Geldbörse sowie das Handy der Frau. Hinweise auf den Dieb liegen der Polizei bislang nicht vor.

Schwäbisch Hall: Unfälle beim Einparken und Ausparken

Beim Einparken auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Raiffeisenstraße beschädigte eine Autofahrerin am Freitag gegen 11 Uhr einen anderen Pkw. Dabei verursachte sie rund 2500 Euro Schaden.

Rund 4000 Euro Schaden verursachte eine 35-jährige Skoda-Fahrerin, als sie am Freitag gegen 7 Uhr beim Ausparken in der Unterlimpurger Straße einen BMW touchierte.

