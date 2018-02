Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Fensterscheibe durch Stahlkugel beschädigt - Sonstiges

Landkreis Schwäbisch Hall - Schrozberg: Unfall beim Ausparken

Beim rückwärts Ausparken aus einem Parkplatz an der Turnhalle in Schrozberg beschädigte am Dienstag um 18:45 Uhr eine 44-jährige Mercedes-Fahrerin einen ordnungsgemäß geparkten Audi A3. An den Fahrzeugen entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

Satteldorf: Fensterscheibe mit Stahlkugel beschädigt

Am Dienstag gegen 10:30 Uhr wurde festgestellt, dass eine Fensterscheibe eines Gebäudes in der Straße Alte Höhe durch den Beschuss mit einer etwa 7 Millimeter großen Stahlkugel beschädigt wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugenhinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag um kurz nach 14:00 Uhr wollte ein 47-jähriger VW Golf-Fahrer von einem Firmengelände auf die Tiefenbacher Straße einfahren. Hierbei übersah er eine 59-jährige Frau, die mit ihrem Mazda die Tiefenbacher Straße in Richtung Crailsheim befuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro.

Gaildorf: Unfallflucht

Vor einem Matratzengeschäft in der Bahnhofstraße wurde am vergangenen Donnerstag zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr ein Handlauf eines Geländers durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 zu melden.

