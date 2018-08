Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall - Kirchberg an der Jagst: Im Gegenverkehr gestreift und geflüchtet

Am Donnerstag um kurz nach 16:00 Uhr befuhr eine 37-jährige Lenkerin eines Fiat Ducato die Rothenburger Straße. In einer dortigen Kurve kam ihr ein LKW entgegen der den Fiat streifte. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Stimpfach: Wildunfall

Am Freitag um 03:30 Uhr kollidierte ein 19-jähriger BMW-Fahrer mit einem Reh, welches die Kreisstraße 2643 zwischen Weipertshofen und Crailsheim überqueren wollte. Das Tier wurde bei dem Unfall getötet. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro.

Schrozberg: Reh prallt gegen PKW

Zwischen Leuzendorf und Speckheim erfasste am Donnerstag um 21:50 Uhr ein 39-jähriger mit seinem Mazda ein Reh, welches plötzlich vor das Auto sprang. Das Reh wurde bei dem Unfall getötet. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Crailsheim: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Am Dienstag zwischen 07:45 Uhr und 18:45 Uhr wurde ein VW Golf, welcher auf einem Firmenparkplatz in der Blaufelder Straße abgestellt war, beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Fichtenau: Sattelzug kollidiert PKW

Am Donnerstag um 09:25 Uhr befuhr ein 52-jähriger Lenker eines Sattelzuges die BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm. Zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl-Fichtenau und Ellwangen wechselte der Sattelzugfahrer plötzlich, innerhalb einer Baustelle, ohne ersichtlichen Grund von der rechten auf die linke Fahrspur. Hierbei kollidierte er mit einem Audi B8 eines 46-Jährigen. An dem Audi entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Wolpertshausen: Unfall auf der Autobahn

Am Donnerstag um 03:05 Uhr befuhr eine 53-Jährige mit ihrem Opel Corsa die BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg auf dem rechten Fahrstreifen. Als sie ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen wollte, scherte sie auf die linke Fahrspur aus, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Hierbei streifte sie einen Wohnanhänger. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

