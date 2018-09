Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Unfälle

Landkreis Schwäbisch Hall - Schwäbisch Hall: Motorradfahrer fährt auf PKW auf Am Freitag um kurz vor 08:00 Uhr fuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer auf einen vor ihm anhaltenden PKW Toyota auf. Der Unfall ereignete sich in der Stuttgarter Straße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Gaildorf: Unfall beim Überholversuch Ein 26-jähriger Fahrer eines VW Caddy befuhr am Freitag um kurz nach 8 Uhr die Landstraße 1066 von Mittelrot in Richtung Unterrot. Kurz vor Unterrot setzte er zum Überholen eines vorausfahrenden PKW Hyundai an. Aufgrund Gegenverkehrs brach der 26-Jährige den Überholvorgang ab und touchierte beim Wiedereinscheren das Heck des Hyundai. Hierbei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

Crailsheim: Unfallflucht Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag wurde ein PKW Audi A4 im Kreuzbergweg im Frontbereich vermutlich mittels einer Anhängerkupplung beschädigt. An dem Audi entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

