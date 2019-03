Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Wildunfall

Aalen - Wolpertshausen: Wildunfall mit 2500 Euro Schaden

Am Dienstag um 19:15 Uhr befuhr ein 32-jähriger Lenker eines PKW Hyundai die Kreisstraße 2553 von Wolpertshausen in Richtung Haßfelden. Etwa 400 Meter vor Haßfelden sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von dem PKW erfasst. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Das Tier wurde tödlich verletzt.

Fichtenberg: Holzgartenzaun beschädigt und geflüchtet

Am Mittwoch zwischen 06:00 Uhr und 14:10 Uhr wurde ein Holzgartenzaun in der Fr.-Reinhardt-Straße durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer auf 3 Meter Länge beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

