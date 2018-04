Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall - Schwäbisch Hall: Parkenden Autos ausgewichen und entgegenkommenden PKW gestreift

Am Freitag um kurz vor 10:00 Uhr bog ein 43-jähriger VW Polo-Fahrer vom Sudetenweg nach rechts in den Neißeweg ein. Aufgrund parkender Fahrzeuge wich er aus und steifte hierbei einen Opel Astra eines 46-jährigen, der seinerseits vom Neißeweg auf den Sudetenweg abbiegen wollte. An den Fahrzeugen entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Rot am See: Unfall auf Kundenparkplatz

Beim Rangieren auf einem Kundenparkplatz in der Crailsheimer Straße beschädigte am Freitag um 13:20 Uhr ein 72-jähriger BMW-Fahrer einen geparkten PKW BMW. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 530 Euro.

