Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen - Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Am Freitag, gegen 18.10 Uhr, fuhr ein 27-jähriger mit seinem VW-Bus rückwärts aus einem Hofgelände in die Ellwanger Straße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 19-Jährigen, welche mit ihrem Opel die Ellwanger Straße (B290) in stadtauswärtige Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3000,- Euro entstand.

Schwäbisch Hall: Motorradfahrer leicht verletzt

Ein 29-Jähriger Peugeot-Lenker befuhr die Dr.-Max-Bühler-Straße aus Richtung Stuttgarter Straße kommend in Richtung Luckenbacher See. Auf Höhe der Kreuzung Dr.-Max-Bühler-Straße / Robert-Bosch-Straße fuhr er auf die dortige Linksabbiegerspur. Er bog gerade in den Kreuzungsbereich ein, hielt dann aber gleich darauf an, da er den entgegenkommenden Motorradfahrer wahrnahm. Dabei ragte das linke vordere Fahrzeugeck seines Pkw etwa 30 cm auf den Gegenfahrstreifen hinein. In der irrigen Annahme, dass der Pkw abbiegen werde, bremste der 54-jährige Krad-Lenker seine Suzuki voll ab und stürzte dabei vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit zu Boden. Bei dem Sturz wurde er leicht verletzt und mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Ebenso wurde die 25-jährige Beifahrerin des Peugeot-Fahrers zur Beobachtung in die Klinik verbracht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen blieb sie sie aber unverletzt. Bei dem Verkehrsunfall, der sich Freitagabend gegen 20.20 Uhr ereignete, entstand Sachschaden in Höhe von 4000,- Euro.

Crailsheim-Westgartshausen: Leichtkraftrad gegen Pkw

Freitag, gegen 17.35 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Opel-Astra die Straße "Berglesfeld" in Richtung "Am Sonnenhang". Im Verlauf setzte er zum Überholen einer vorausfahrenden Fahrradfahrerin an und führte seine Überholvorhaben durch. Allerdings konnte er aufgrund einer aus seiner Sicht scharfen Linkskurve und der dortigen Bebauung den entgegenkommenden 45-jährigen Leichtkraftradfahrer (Piaggio 125) nicht sehen, welcher seinerseits mit nicht angepasster zu hoher Geschwindigkeit entgegenkam. Beim Wiedereinscheren erkannte der Pkw-Lenker den entgegenkommenden Leichtkraftradfahrer und bremste sein Fahrzeug noch bis zum Stillstand ab. Aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit stürzte aber der Piaggio-Fahrer und kollidierte anschließend mit dem Pkw. Er verletzte sich hierbei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik verbracht. Der entstandene Sachschaden wird mit 1.400,- Euro beziffert.

