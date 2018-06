Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen - Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Samstagmittag fuhr ein 24-jähriger Mazda-Lenker aus Unachtsamkeit auf einen vor ihm in der Bühlerstraße fahrenden VW-Golf eines 25-Jährigen auf, welcher verkehrsbedingt bremsen musste. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6.000,- Euro.

Gaildorf: entgegenkommende Pkw gestreift

Samstag, gegen 15.05 Uhr, befuhr 22-jähriger VW-Golf-Lenker die K2662 zwischen Unterrot und Rotenhar. In einer Kurve kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn und streifte hierbei den entgegenkommenden Pkw Ford einer 46-Jährigen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 4.000,- Euro.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Ein 27-jähriger Toyota-Lenker befuhr am Samstagabend, gegen 18.05 Uhr, die Michaelstraße. An der Kreuzung Michaelstraße / Von-Palm-Straße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 51-jährigen Peugeot-Fahrerin, welche ihrerseits in die Michaelstraße abbiegen wollte. Der Gesamtsachschaden wird mit 5.000,- Euro beziffert.

Stimpfach: gestürzter Radfahrer

Ein 57-jähriger Treckingradfahrer befuhr am Samstag, gegen 16.25 Uhr, den Jagstradweg von Jagstzell nach Stimpfach und stürzte an der Einmündung Sägwiesenweg aufgrund nicht vollständig abgetrockneter Fahrbahn. Bei dem Sturz wurde der Radfahrer leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden.

BAB 6, Crailsheim: Pkw von Fahrbahn abgekommen

Aufgrund plötzlichen Starkregens, kam am Samstag, gegen 17.30 Uhr, ein 40-jähriger Lenker eines Pkw BMW auf der Bundesautobahn 6, in Fahrtrichtung Nürnberg, zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Crailsheim, nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er den Wildzaun, ein Hinweisschild und verursachte Flurschaden. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt 7.000,- Euro.

Schwäbisch Hall: Fehler beim Abbiegen

Am Samstag, gegen 11.30 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Audi-Lenker die Hirtengasse in Richtung Steinbach und hielt an der Einmündung der Landhegstraße an, um einem 62-jährigen VW-Tiguan-Lenker Vorfahrt zu gewähren. Dieser lenkte aus Unachtsamkeit beim Linksabbiegen in die Hirtengasse zu weit ein und streifte den dort wartenden Audi. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 5.500,- Euro.

