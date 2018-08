Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen - Gaildorf - Hilfsbereitschaft führt zu Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 15 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem PKW die Karlstraße in Richtung Stadtmitte. Als er sich auf Höhe der Gartenstraße befand, nahm er eine Frau wahr, die auf dem Gehweg gestürzt war. Um dieser Frau Hilfe leisten zu können, bog er nach links ab, um sein Auto in der Gartenstraße abzustellen. Beim Abbiegen übersah er jedoch den auf der Karlstraße stadtauswärts fahrenden PKW einer 52-Jährigen und es kam zur Kollision. Beide Fahrzeugführer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2.700 EUR.

Mainhardt - Unfallverursacher gesucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer parkte am Freitag gegen 16:15 Uhr auf dem Parkplatz vom netto-Markt in der Straße Im Seetal, aus einer Parklücke rückwärts raus. Er stieß dabei leicht gegen den hinter ihm wartenden PKW eines 27-Jährigen. Bei der ersten gemeinsamen Inaugenscheinnahme konnte kein Unfallschaden am PKW des 27-Jährigen festgestellt werden und der unbekannte Autofahrer verließ die Örtlichkeit. Kurz darauf konnte am PKW doch noch ein Unfallschaden in Höhe von etwa 1.500 EUR festgestellt werden. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet darum, dass sich der Fahrer des dunklen PKW unter der Rufnummer 0791-400555 meldet.

Mainhardt - Auffahrunfall

Am Freitag gegen 18:30 Uhr ereignete sich in der Heilbronner Straße (B 14) ein Auffahrunfall. Ein 19-jähriger Autofahrer fuhr aus Unachtsamkeit auf den stehenden PKW einer 80-Jährigen auf. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 8.000 EUR.

Gem. Wallhausen - Alkoholisiert zu schnell in die Kurve

Am Samstag gegen 03:15 Uhr befuhr ein 18-Jähriger die Landestraße von Hengstfeld in Richtung Schönbronn. In einer scharfen Linkskurve fuhr er zu schnell und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 18-Jährige verließ anschließend die Unfallstelle zu Fuß und konnte zuhause angetroffen werden. Da er unter Alkoholeinwirkung stand, mußte er zwei Blutentnahmen über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

