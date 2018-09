Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen - Ilshofen: Auffahrunfall

Ein 70-Jähriger befuhr am Samstag, gegen 18.35 Uhr, mit seinem Daimler-Benz die Orlacher Straße und wollte in die Landturmstraße abbiegen, weswegen er verkehrsbedingt abbremste. Aus Unachtsamkeit fuhr ihm hierbei die unmittelbar nachfolgende 32-jährige Opel-Lenkerin auf und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 4.000,- Euro.

Bühlertann: Verkehrsunfallflucht auf Discount-Parkplatz

Am Samstag, in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 07.30 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters, in Bühlertann Bruckwiesen, abgestellter Seat Ibiza beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hatte den Pkw beim Ein-/Ausparken gestreift und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, obwohl er an dem Seat einen Schaden in Höhe von 1.000,- Euro verursachte. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0791/4000.

Crailsheim: Radfahrer übersieht Pkw

Ein 14-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Samstagabend, gegen 20.10 Uhr, die Hüttfeldstraße in Richtung Hügelstraße. Kurz vor der Einmündung in die Hügelstraße wollte er links an einem geparkten Pkw vorbeifahren. Dabei übersah er den kurz zuvor eingebogenen Mercedes-Benz eines 48-Jährigen, welcher sich bereits auf Höhe des geparkten Pkw befand. Der Fahrradfahrer prallte deshalb frontal gegen den Mercedes und landete auf dessen Motorhaube. Der Vorgang wurde durch drei unabhängige Zeugen beobachtet und so geschildert. Da kein Beteiligter ein Mobiltelefon (auch nicht die Zeugen) dabei hatte, fuhr der Pkw-Lenker den Radfahrer nach Hause zu seiner Mutter. Von dort aus wurde ein Rettungswagen angefordert, welcher den Radfahrer mit leichten Verletzungen vorsorglich in eine Klinik verbrachte.

Gaildorf: Fahranfänger mit Leichtkraftrad gestürzt

Samstagabend, gegen 21.20 Uhr, befuhr ein 16-Jähriger mit seinem KTM-Leichtkraftrad die die Kohlenstraße von Sulzbach/Laufen kommend in Richtung Winzenweiler. Aufgrund fehlender Fahrpraxis verbremste er sich beim Einfahren in eine leichte Rechtskurve, sodass sich das Leichtkraftrad aufstellte. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr die dortige Böschung hinab. Bei dem Sturz wurden er und sein gleichaltriger Sozius schwer verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. An der KTM entstand geringer Sachschaden in Höhe von 200,- Euro.

Langenburg: Alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen

Ein 21-Jähriger befuhr Samstagmittag mit seinem Jaguar die L1036 von Bächlingen in Richtung Nesselbach. Ausgangs einer Haarnadelkurve geriet er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte der Pkw in die Böschung, wurde von dieser abgewiesen und kam auf der Fahrbahn auf dem Fahrzeugdach liegend zum Endstand. Der Fahrzeuglenker wurde hierbei leicht verletzt. An dem Jaguar entstand Totalschaden in Höhe von 80.000,- Euro.

