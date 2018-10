Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen - Rosengarten: B 19 / L 1055 - Verkehrsunfall

Ein 37-jähriger VW-Golf-Lenker befuhr am Dienstag, gegen 16.45 Uhr, die B 19 von Ottendorf kommend und wollte in die L 1055 Richtung Michelbach abbiegen. Im Einmündungsbereich wurde er von einem 26-jährigen Ford-Lenker geschnitten, welcher auf der B 19 von Westheim kommend ebenfalls in die L 1055 Richtung Michelbach eingefahren war. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der VW-Golf nach rechts ausweichen und kollidierte mit dem Randstein, wobei an seinem Pkw ein Sachschaden in Höhe von 1000,- Euro entstand.

Crailsheim: Unfall beim Rangieren

Beim Einparken auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Haller Straße stieß ein 19-Jähriger mit seinem Audi rückwärts gegen einen geparkten BMW und verursachte Sachschaden in Höhe von 900,- Euro. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, gegen 19.30 Uhr.

