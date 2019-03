Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Weitere ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Weitere Unfallfluch in Crailsheim

Aalen - Crailsheim: Unfallflucht auf Parkplatz

Am Freitag zwischen 14:00 und 15:00 Uhr hatte eine Verkehrsteilnehmerin ihren Dacia Sandero auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Hofwiesenstraße abgestellt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich ein Lkw mit Pritsche, beschädigte beim Rangieren, das Auto der Geschädigten und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR.

