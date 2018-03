Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Widerstand ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Widerstand gegen Polizeibeamte und Verkehrsunfälle

Schwäbisch Hall - Rosengarten-Uttenhofen: Mann randalierte bei Ex-Freundin und verletzte zwei Polizeibeamte

Ein 31 Jahre alte Mann musste am Sonntagvormittag in Gewahrsam genommen werden, nachdem er wiederholt bei seiner Ex-Freundin randaliert hatte. Hierbei widersetzte er sich und fügte zwei Polizeibeamten leichte Verletzungen zu.

Um 08:40 Uhr wurde der Polizei ein heftiger Streit in einer Wohnung im Bienenweg gemeldet. Nach dem Eintreffen der Streifen stellte sich heraus, dass der 31-Jährige in der Wohnung seiner 34 Jahre alten Freundin randaliert und die Wohnung verwüstet hatte. Darüber hinaus war er handgreiflich geworden. Dem deutlich alkoholisierten Mann wurde ein Platzverweis erteilt und der Polizeigewahrsam angedroht. Er ließ sich daraufhin von seiner Mutter abholen.

Leider währte die Ruhe nur kurz. Bereits um 10:20 Uhr kehrte er an die Wohnung der 34-Jährigen zurück und wollte in die Wohnung. Hierbei sprach er Drohungen aus. Daraufhin wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen. Hiergegen wehrte er sich und griff die Polizisten körperlich an, wodurch zwei leicht verletzt wurden. Schließlich wurde er in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Crailsheim untergebracht, wo er seinen Rausch ausschlafen musste. Darüber hinaus wurde bei ihm eine kleinere Menge Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt.

Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Außerdem muss er die Kosten für den Transport und die Übernachtung bei der Polizei bezahlen.

Ilshofen: Autofahrer befuhr gesperrten Bereich und verletzte Fußgänger

Entgegen einer Verkehrssperre hat am Sonntagvormittag ein 42 Jahre alter VW-Lenker die Hauptstraße befahren und ist hierbei einem Fußgänger über den Fuß gefahren. Die Hauptstraße war zu diesem Zeitpunkt wegen eines Flohmarktes gesperrt. Dies hatte jedoch den VW-Lenker nicht davon abgehalten, die Straße um 08:45 Uhr trotzdem zu befahren. Hierbei war er einem 49-Jährigen versehentlich über den Fuß gefahren, der daraufhin mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht wurde.

Vellberg: Unfallflucht am Rande einer Veranstaltung - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat am Sonntag, zwischen 15:45 Uhr und 16:30 Uhr vermutlich beim Ausparken einen geparkten Pkw, Skoda beschädigt und einen Sachschaden von circa 1.000 Euro angerichtet. Der Skoda war in der Kaistraße, kurz nach der der Einmündung Ritterweg, abgestellt gewesen. Vor dem Skoda hatte zeitweise ein kleiner blauer Kastenwagen gestanden. Am Sonntag fand in Vellberg ein mittelalterlicher Markt statt, wodurch ein hohes Personen- und Fahrzeugaufkommen herrschte. Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall, Telefon 0791/400-555 zu melden.

Schrozberg: Freilaufendes Pferd stieß mit Auto zusammen

Drei Pferde sind in der Nacht zum Samstag von ihrer Koppel ausgebrochen und haben sich auf der Landesstraße zwischen Speckheim und Leudendorf herumgetrieben. Hierbei wurde ein Pferd um 03:30 Uhr von einem Pkw Citroen gestreift, woraufhin die Pferde davon rannten. An dem Fahrzeug war ein Sachschaden von circa 2.000 Euro entstanden. Am frühen Morgen konnten die Pferde von ihren Besitzer eingefangen und zurück auf die Koppel geführt werden.

Gerabronn: Einbruch in Busunternehmen

Einbrecher sind in der Nacht zum Sonntag in das Gebäude eines Busunternehmens in der Landauerstraße eingebrochen. Die Täter hatten ein Fenster gewaltsam geöffnet und waren anschließend in die Büroräume vorgedrungen. Hierzu mussten sie mehrere Türe aufbrechen. Dort öffneten sie einen Tresor, an einem zweiten scheiterten sie. Bei dem Einbruch wurden mehrere hundert Euro gestohlen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Crailsheim: Reifen zerstochen und Scheibe eingeschlagen

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen einen Pkw, Mazda beschädigt, welcher in der Kirchstraße auf einem Parkplatz zwischen Kirche und Kindergarten geparkt war. Der Unbekannte zerstach zwei Reifen und schlug mit einem Gegenstand, vermutlich einem Baseballschlage oder ähnliches, die Windschutzscheibe ein. Der Sachschaden wurde auf mindestens 500 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951/480-0.

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Ein 30-Jähriger befuhr am Sonntag um 18:25 Uhr mit seinem Pkw, Mitsubishi die Worthingtonstraße und von dort nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 22-Jährigen, die mit ihrem BMW aus Richtung Wilhelmstraße kommend in die Worthingtonstraße abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden 6.000 Euro.

