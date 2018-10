Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbisch Hall: Zeugenaufruf ...

Landkreis Schwäbisch Hall: Zeugenaufruf nach Unfallflucht und weitere Verkehrsunfälle.

Schwäbisch Hall - Schrozberg: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein 68 Jahre alter Radfahrer hat sich bei einem Sturz am Donnerstagabend schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann hatte bei Spielbach die L 1026 befahren und war aus bislang unbekannter Ursache in den Grünstreifen geraten und gestürzt. Ein Autofahrer entdeckte den Verletzten und alarmierte die RettungskrSäfte. Der 68-Jährige wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert.

Stimpfach: Pkw prallte gegen Traktor

Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstagabend mit seinem Seat gegen einen abbiegenden Traktor geprallt. Der junge Fahrer hatte um 21:41 Uhr die B 290 in Richtung Crailsheim befahren, als er einen vorausfahrenden Traktor überholen wollte. Der 39 Jahre alte Schlepperfahrer hatte seinerseits geblinkt und wollte nach links abbiegen, woraufhin das Unglück seinen Lauf nahm. Bei dem Zusammenstoß war ein Sachschaden von circa 8.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Lkw nach Unfall weitergefahren - Zeugen gesucht!

Mit einem Ausweichmanöver konnte am späten Donnerstagabend ein 40 Jahre alter Audi-Lenker einen Frontalzusammenstoß mit einem Lkw verhindern. Der Autofahrer war um 23:00 Uhr auf der Kreisstraße 2576 von der B 14 kommend in Richtung A 6 unterwegs, als ihm auf Höhe Grohwiesenstraße ein Lkw auf seiner Fahrspur entgegenkam, der seinerseits einen anderen Lkw überholte. Der Audi-Fahrer bremste, lenkte nach rechts und fuhr am Beginn einer Leitplanke auf diese auf, wodurch der Pkw zur Seite kippte. Hierbei war ein Sachschaden von mindestens 1.000 Euro entstanden. Beide Lkws setzten ihre Fahrt fort. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet unter Telefon 0791/400-555 um Zeugenhinweise zu den Lkws.

Ilshofen: Vorfahrt missachtet

Ein 66 Jahre alter Renault-Lenker befuhr am Donnerstag, um 21:15 Uhr die Falkenstraße und missachtete an der Aspacher Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw einer 56-Jährigen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch ein Sachschaden von circa 12.000 Euro entstand. Ein 59 Jahre alter Beifahrer der Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Wolpertshausen: Nach Überholvorgang gegen Leitplanke geprallt

Ein 25 Jahre alter VW-Lenker befuhr am Donnerstag um 18:30 Uhr die L 2218 von Wolpertshausen in Richtung Cröffelbach. Nachdem er zwei vorausfahrende Fahrzeuge überholte hatte, verlor er in einer scharfen Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Leitplanke. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden von mehreren tausend Euro, er musste abgeschleppt werden.

Crailsheim: Bei Nebel überholt - Führerschein beschlagnahmt

Durch ein riskantes Überholmanöver bei Nebel hat am frühen Freitagmorgen eine 59 Jahre alte Skoda-Lenkerin einen Unfall verursacht. Die Frau hatte um 05:13 Uhr die Landesstraße 2218 von Saurach in Richtung Roßfeld befahren und einen vorausfahrenden Sattelzug überholt, obwohl die Sicht durch Nebel stark eingeschränkt war. Als sie sich auf der Gegenfahrbahn befand, kam ein Opel entgegen. Der 37-Jährige Fahrer musste nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab fuhr eine Böschung hinab, wodurch ein Sachschaden von circa 1.000 Euro entstand. Zwischen dem Skoda der Unfallverursacherin und dem überholten Sattelzug kam es zu einem Streifkontakt, wodurch an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von circa 2.500 Euro entstand. Der Führerschein der 59-Jährigen wurde einbehalten. Sie muss mit einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

