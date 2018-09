Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbsich Hall / ...

Landkreis Schwäbsich Hall / Gerabronn-Unterweiler: Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle

Aalen - Gerabronn-Unterweiler: Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle

Freitagabend, gegen 18.50 Uhr, brach in einer Maschinenhalle auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Unterweiler ein Feuer aus. Der Brand in der 80 Meter auf 30 Meter großen Lagerhalle konnte von den Feuerwehren Gerabronn und Schrozberg, welche mit 51 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen vor Ort waren, schnell unter Kontrolle gebracht werden. Dennoch wurden durch die starke Hitzeentwicklung mehrere Arbeitsmaschinen und das Gebäude selbst stark beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird vorläufig auf 200.000,- Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

