Polizeipräsidium Aalen / Landkreis Schwäbsich Hall: Diebstahl ...

Landkreis Schwäbsich Hall: Diebstahl von Fahrrädern aus Garage - Unfallflucht

Landkreis Schwäbisch Hall - Michelfeld: Verkehrsinsel beschädigt und geflüchtet

Am Montag zwischen 09:00 Uhr und 16:50 Uhr wurde eine Verkehrsinsel im Bereich der Einmündung zur B14 auf der L1046 bei Michelfeld beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat hier vermutlich mit einem Anhänger ein Verkehrszeichen umgefahren und hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugenhinwiese nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Diebstahl von Fahrrädern aus einer Garage

Bislang unbekannte Diebe haben zwischen Montagabend und Dienstagfrüh ein unverschlossenes Garagentor in der Seiferheldstraße geöffnet und daraus vier Fahrräder entwendet. Während der Aufnahme der Anzeige durch die Polizei, meldete sich ein Zeuge, der die vier Räder im Max-Kade-Weg aufgefunden hatte. Die vier Räder wurden an unterschiedlichen Stellen innerhalb etwa eines Kilometers abgelegt. An einem Fahrrad konnte am Lenker eine Tasche festgestellt werden, die vermutlich von den Tätern stammt. Es handelt sich hierbei um eine schwarze Eastpak Umhängetasche, in welcher sich lediglich ein Ohrstecker befand. Eventuell handelt es sich bei den Fahrraddieben um die gleichen Personen, die am Montagabend um 22:47 Uhr der Polizei gemeldet wurden. Zu diesem Zeitpunkt wurde dem Revier Schwäbisch Hall mitgeteilt, dass mehrere Jugendliche im Bereich der Seiferheldstraße lärmen und Müllsäcke aufreißen würden. Durch die Polizei konnten allerdings keine Personen angetroffen werden. Zeugenhinweise auf die Diebe nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Pressestelle Telefon: 07361/580-110 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/