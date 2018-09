Polizeipräsidium Aalen / Lkrs. Schwäbisch Hall/Stand: ...

Lkrs. Schwäbisch Hall/Stand: 29.09.2018, 14:45 Uhr/2 Unfälle, 1 Brand

Aalen - Gaildorf - Nach Ausweichen verletzt

Am Freitag gegen 16:15 Uhr befuhr ein 15 Jahre alter Jugendlicher mit seinem Roller in Gaildorf die Spöcker Straße als ihm ein PKW auf seiner Fahrbahnseite entgegen kam. Der Junge konnte dem PKW noch ausweichen, stürzte jedoch in Folge dessen und verletzte sich leicht. Zunächst hielt der 26 Jahre alte Fahrer eines Fords an und erkundigte sich nach dem 15jährigen. Als dieser zunächst angab, dass nichts geschehen sei, setzte sich der 26jährige wieder in sein Auto und fuhr davon. Kurze Zeit später musste der Jugendliche jedoch mit seinen Verletzungen durch Rettungskräfte versorgt werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Vellberg - Beim Ausparken nicht aufgepasst

Am Freitag gegen 16:00 Uhr wollte ein 67 Jahre alter Lenker eines Fords in Vellberg im Eulenweg rückwärts aus seinem Grundstück ausparken. Hierbei übersah er einen gegenüber im Hof parkenden Opel Corsa und fuhr auf diese auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Schrozberg - Brand in Raiffeisenlager

Am Samstag gegen 11:35 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache in Schrozberg im Zeller Weg zu einem Brand von Plastikmüll. Die Mitarbeiter des Lagers konnten den Brand schnell löschen. Dennoch zog der Rauch durch einen angebauten Lebensmittelmarkt, so dass die anwesenden Personen den Markt verlassen mussten. Zur Klärung, ob die Lebensmittel in dem Markt in Mitleidenschaft gezogen wurden, wurde eine Veterinärin hinzugezogen. Die Ermittlungen der Polizei zur Ursache und zum Schadensausmaß dauern derzeit noch an.

