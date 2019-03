Polizeipräsidium Aalen / Mutlangen - Tödlicher Verkehrsunfall

Mutlangen - Tödlicher Verkehrsunfall

Aalen - Frau verstirbt nach Frontalzusammenstoß Mutlangen Am Freitagabend kam es gegen 18.10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf den L 1155 kurz nach Pfersbach. Ein 35-jähriger VW-Lenker befuhr die L 1155 von Adelstetten in Richtung Pfersbach. Aus bislang unbekannter Ursache kam er in einer Rechtskurve kurz vor Pfersbach nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er frontal mit dem Ford einer 48-Jährigen zusammen. Aufgrund des starken Aufpralls wurde der Ford nach rechts von der Fahrbahn geschleudert und kam auf einem angrenzenden Gehweg zum Stillstand. Die 48-Jährige wurde in ihrem Ford eingeklemmt und erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Unfallverursacher wurde lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden. Auch eine 17-jährige Beifahrerin aus dem Ford der Getöteten wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Ein 18-jähriger Beifahrer wurde ebenfalls schwer verletzt. Durch den Aufprall wurde der Ford fast vollständig zerstört. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 35000 Euro. Die L 1155 musste bis ca. 22.00 Uhr voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Feuerwehr Mutlangen war mit starken Kräften vor Ort, um die Personen aus ihren Fahrzeugen zu befreien.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Telefon: 07361 580-0 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/