Polizeipräsidium Aalen / Ostalbkreis: 65-jährige Frau wurde ...

Ostalbkreis: 65-jährige Frau wurde Opfer von Trickbetrügern - Diebstahl aus Rohbau - Unfälle

Ostalbkreis - Aalen: Aufgefahren

Am Mittwochmorgen kam es gegen 6.50 Uhr auf der B 19 aufgrund eines Rückstaus zu einem Auffahrunfall. Ein 29-jähriger BMW-Lenker war aus Unachtsamkeit auf den vor ihm verkehrsbedingt haltenden 55-jährigen VW-Lenker aufgefahren, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 9000 Euro entstanden ist.

Ellwangen: Diebstahl aus Rohbau

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag haben Unbekannte aus einem unverschlossenen Rohbau in der Röhlinger Straße eine Duofix-Unterkonstruktion für ein Wand-WC im Wert von ca. 350 Euro entwendet.

Schwäbisch Gmünd: Sattelzug beschädigt Stromverteilerkasten

Als am Mittwochmorgen der Lenker einer Sattelzugmaschine mit Anhänger gegen 7.20 Uhr rückwärts auf der Robert-Bosch-Straße in Richtung Lindenhofstraße fuhr, beschädigte er einen am Straßenrand stehenden Stromverteilerkasten. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 3000 Euro.

Mutlangen: Unfall beim Einbiegen

Beim links Einbiegen von der Silcherstraße in die Haldenstraße kollidierte ein 18-jähriger Opel-Lenker am Mittwochmorgen gegen 7.10 Uhr mit dem von rechts heranfahrenden Pkw einer 43-jährigen Mazda-Lenkerin, wodurch ein Schaden von ca. 2000 Euro entstanden ist.

Schwäbisch Gmünd: Auf die Gegenfahrbahn geraten

An der Ecke Klösterlestraße/Kapuzinergase stießen am Mittwochvormittag zwei Pkw zusammen, beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Der 78-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz kam, wohl wegen eines medizinischen Problems, gegen 10.50 Uhr auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Mazda zusammenstieß, dessen 61-jährige Fahrerin nicht mehr ausweichen konnte. Der Schaden an den beiden Unfallautos wurde auf zusammen etwa 7000 Euro geschätzt.

Heubach: 65-jährige Frau wurde Opfer von Trickbetrügern

Am Dienstag erschlich sich ein unbekannter Mann durch mehrere Anrufe bei der 65-jährigen Geschädigten das Vertrauen, indem er sich als Marco ausgab, der dringend Bargeld zur Anzahlung für einen bevorstehenden Hauserwerb benötige. Da die Geschädigte davon ausging, dass es sich dabei um den ihr persönlich bekannten Mitarbeiter eines Pflegedienstes handelt, hob sie von der Bank einen vierstelligen Bargeldbetrag ab, den sie zusammen mit mehreren Schmuckstücken einer unbekannten Frau am vereinbarten Übergabeort in der Hauptstraße übergab. Personenbeschreibung der Frau: Ca. 20-25 Jahre alt, südländisches Aussehen, schlank, sprach gebrochen Deutsch. Bekleidet war sie mit einem roten Kleid mit Streifen. Die Polizei in Aalen bittet hierzu um Zeugenhinweise unter Tel. 07361/5800.

